МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. На этой неделе на физических рынках золота в Азии наблюдались некоторые продажи, поскольку трейдеры выводили средства из-за сравнительно высоких цен. Слабый спрос на металл во время сезона свадеб в Индии заставил дилеров предлагать золото с более крупным дисконтом, сообщает Reuters.

Трейдеры надеялись на сохранение повышательного импульса, возникшего на рынке золота в период фестиваля Дивали. Однако, похоже, более высокие цены ограничивают спрос, несмотря на сезон свадеб, рассуждает один мумбайский дилер.

В пятницу золото на рынке в Индии торговалось около 61 100 рупий за 10 грамм против исторического максимума 61 914 рупий на прошлой неделе.

В Индии на этой неделе дилеры продавали золото с дисконтом около 6 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт составлял 3 доллара.

"Сейчас на азиатских рынках (золота) относительно спокойно. Наблюдаются отдельные вспышки продаж, но в целом (трейдеры) заняли выжидательную позицию", — говорит аналитик StoneX Рона О'Коннелл.

В Китае золото торговалось с премией в размере 20-40 долларов за унцию по сравнению с мировыми спот-ценами, которые колеблются вблизи 2000 долларов. На предыдущей неделе премии составляли 43-58 долларов за унцию.

Некоторые посчитали цены достаточны высокими и решили зафиксировать прибыль, что привело к снижению премий в Шанхае, отмечает Питер Фанг из Wing Fung Precious Metals.

Однако покупательская активность возрастет в декабре-январе, полагает Фанг.

В Гонконге золото продавалось на отчетной неделе с премией 0,5-2,5 доллара за унцию, в Японии — с премией 0-1 доллара, в Сингапуре — с премией 1,25-2,25 доллара.

Клиенты чаще продают золото из-за высоких цен, отмечает Брайан Лэн из GoldSilver Central.

"Многие компании завершают финансовый год в декабре, так что, если они продают в это время, то возвращают себе ликвидность и получают прибыль, которые можно занести в отчетность", — указывает Лан.