МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота в пятницу снова превысили уровень 2000 долларов за унцию и нацелены на рост по итогам второй недели подряд. Как сообщает Reuters, цены получают поддержку на фоне снижения доллара США и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) скоро завершит цикл повышения ставок.

Около 15.00 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, 2001,39 доллара за унцию. За истекший период этой недели котировки выросли на 1,2%. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,5%, до 2002,30 доллара за унцию.

Индекс доллара снижается на фоне слабых экономических данных США, вышедших на этой неделе. Эти данные могут поспособствовать склонности ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике, что, в свою очередь, поддержит цены на золото в 2024 году, отметил Филлип Страйбл, старший рыночный аналитик Blue Line Futures.

Индекс доллара упал на 0,3% и может завершить с понижением вторую неделю подряд.

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"В конце концов, макроэкономическая статистика в последнее время была достаточно разочаровывающей", — отмечают аналитики Commerzbank. Они прогнозируют, что первое понижение ключевой ставки состоится в середине 2024 года, и лишь после этого цены на золото смогут закрепиться выше 2000 долларов за унцию.

Трейдеры в большинстве своем полагают, что ФРС оставит ключевую ставку без изменений в декабре. Вероятность начала понижения ставки в мае оценивается в 50%, свидетельствуют разработанный CME индикатор FedWatch..

Снижение процентных ставок, как правило, поддерживает котировки золота, так как уменьшает альтернативные издержки владения этим активом.

Спот-цены на серебро взлетели в пятницу на 2,2%, до 24,17 доллара за унцию, на платину — на 1,8%, до 932,17 доллара, на палладий — на 1,7%, до 1063,28 доллара. Платина может закончить на положительной территории вторую неделю подряд.