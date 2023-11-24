МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы США проводят укороченную из-за Дня благодарения сессию с вялой динамикой. На фоне признаков замедления экономики инвесторы сосредоточились на ретейлерах, начавших распродажу "черной пятницы", в стремлении понять финансовое положение потребителей, передает Reuters.

При этом все три основных фондовых индекса США могут завершить в плюсе четвертую неделю подряд в свете надежд на то, что ФРС США не будет больше повышать процентные ставки, а также ввиду признаков устойчивости экономики США.

Базовому индексу S&P 500 осталось набрать еще примерно 1%, чтобы обновить максимум за год.

Основное внимание будет приковано к розничным компаниям, которые готовятся к очередным, как они надеются, рекордным продажам в "черную пятницу". Обычно она служит неофициальным началом сезона рождественских покупок.

"Снижение цен на нефть и сокращение инфляции приводят к увеличению покупательской способности потребителей, что очень благоприятно для ретейлеров, — заметил Грег Бассак, гендиректор AXS Investments. — Увеличение расходов потребителей и удачный сезон отчетности заложат хорошие основы для частичного изменения осторожного настроя ретейлеров, который они озвучивали в ходе последнего сезона отчёетности".

Однако розничный сектор в составе S&P 500 теряет 0,4%.

Фондовые рынки США были закрыты в четверг в связи с праздником Дня благодарения и открылись сегодня на укороченную сессию, которая завершится в 18.00 по Гринвичу. В среду рынок вырос после того, как отчеты по заявкам на пособие по безработице, товарам длительного пользования и настроениям потребителей показали, что экономика слегка ослабевает, но может остаться достаточно крепкой, чтобы избежать рецессии.

Трейдеры обдумывают сводный индекс менеджеров по снабжению (PMI) США от S&P Global, согласно которому в ноябре активность в промышленном секторе и сфере услуг была стабильной.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 66,60 пункта, или 0,19%, до 35339,63 пункта, S&P 500 снизился на 2,05 пункта, или 0,04%, до 4554,57 пункта, а Nasdaq Composite просел на 34,41 пункта, или 0,24%, до 14 231,45 пункта.

Акции Nvidia опустились на 1,1%. Как сообщило агентство Reuters, компания предупредила своих клиентов в Китае, что откладывает запуск нового чипа для поддержки искусственного интеллекта до 1-го квартала следующего года. Новые чипы специально создаются для соблюдения экспортных ограничений, введенных США.

Акции iRobot подскочили на 30,1% после сообщения о том, что компания Amazon, вероятно, получит разрешение антимонопольной службы ЕС на приобретение этого производителя роботов-пылесосов за 1,4 млрд долларов без каких-либо дополнительных условий.

Акции Vista Outdoor набрали 4,8%. Чешская оружейная компания Colt CZ Group предложила приобрести этого производителя спорттоваров и товаров для туризма за 1,7 млрд долларов с оплатой денежными средствами и акциями.

Котирующиеся в США акции китайского производителя электромобилей Xpeng выросли на 4,9% после того, как Volkswagen заявила, что будет разрабатывать в Китае новую платформу для выпуска бюджетных электромобилей.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превышает число снижающихся в соотношении 1,61 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,54 к 1.

В составе S&P зафиксировано 16 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 37 максимумов и 29 минимумов.