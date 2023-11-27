МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ведущий японский индекс Nikkei в понедельник завершил торги в минусе. В преддверии выхода данных по инфляции в США инвесторы стали проявлять осторожность и продавать акции ради фиксации прибыли, сообщает Reuters.

Nikkei просел на 0,53% до 33447,67 пункта. Торги он начал с ростом и в начале сессии поднялся на 0,6%. Однако позднее индекс растерял прирост, так как инвесторы продавали акции, чтобы зафиксировать прибыль.

"В США и Японии было мало поводов для движения на рынке, и внимание инвесторов переключилось на показатель расходов на личное потребление, который выйдет в США позднее на этой неделе", — сказал главный стратег Daiwa Securities Хирокадзу Кабея.

"Инвесторы начали вести себя осмотрительно и продавать акции ради фиксации прибыли", — добавил он.

Индекс более широкого рынка Topix снизился на 0,38% до 2381,76 пункта.

Американские индексы в пятницу завершили торги, сокращенные из-за праздников, практически на прежнем уровне. Уровни торговых объемов и уверенности были низкими: участники рынка следили за началом сезона праздничных покупок в поисках признаков устойчивости положения потребителей.

Что касается отдельных акций, бумаги технологического инвестора Softbank упали на 1,69%, оказав самое ощутимое давление на индекс Nikkei. Акции производителя керамики Kyocera подешевели на 1,9%.

Бумаги Mitsubishi Heavy Industries потеряли 5,01%, показав худший результат в процентах в составе Nikkei.

Акции компании Taisho Pharmaceutical подскочили на 10% до дневного лимита в 6545 иен после того, как большую часть дня они не торговались из-за избытка заказов на покупку. Производитель лекарств объявил о выкупе бумаг по цене 8620 иен за акцию, в результате чего компания станет частной.

Акции производителя косметики Kao подорожали на 2,42% и стали лидером роста в составе Nikkei. За ними следуют бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group, набравшие 2,29%.