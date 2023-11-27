МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Цены на никель на Шанхайской фьючерсной бирже в понедельник достигли 16-месячного минимума на фоне снижения спроса со стороны производителей нержавеющей стали и увеличения предложения в Китае, сообщило агентство Reuters.

Декабрьские контракты на медь на Шанхайской фьючерсной бирже в ходе сессии понедельника падали на 5,4% и завершили торги с понижением на 4,8%, на минимуме с июля 2022 года 122 900 юаней (17 043,17 доллара) за тонну. Котировки продемонстрировали самое сильное однодневное падение с мая.

По состоянию на 07.11 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на никель на LME упали в цене на 1,2%, до 31-месячного минимума 15 950 долларов за тонну, после достижения 2,5-летнего минимума в пятницу.

Сокращение производства нержавеющей стали оказало давление на котировки никеля, отмечают аналитики Yinhe Futures. Сектор производства нержавеющей стали является основным потребителем этого цветного металла.

"Спрос на никель со стороны производителей электромобилей также оказался более низким, чем ожидалось", — добавляют аналитики.

Запасы никеля увеличиваются, а Индонезия и Китай наращивают емкости хранилищ, что также оказывает давление на цены.

По состоянию на 24 ноября запасы никеля на Шанхайской фьючерсной бирже увеличились на 16,4%, до 12 623 тонн, что примерно в четыре раза превышает показатели начала года.

Производство рафинированного никеля в Китае в период с января по октябрь составило 197 200 тонн, что на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года, согласно данным Shanghai Metals Market.

Котировки других цветных металлов в понедельник колеблются разнонаправленно.

В центре внимания инвесторов, вероятно, будут находиться ключевые данные США, публикация которых намечена на четверг. Ожидается, что инфляция достигла минимума с середины 2021 года.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME оставались без изменений, на 8433,50 доллара за тонну, алюминий прибавил 0,7%, до 2232 долларов за тонну, а цинк — 0,1%, до 2557 долларов за тонну, олово подешевело на 0,6%, до 23 750 долларов за тонну, а свинец — на 0,5%, до 2185 долларов за тонну.