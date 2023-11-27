МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Нефтяные цены в понедельник снижаются. Фьючерсы на нефть Brent приблизились к 80 долларам за баррель в ожидании заседания ОПЕК+, которое должно состояться позже на этой неделе. Участники рынка предполагают, что альянс может продлить ограничения добычи на 2024 год, передает Reuters.

По состоянию на 07.28 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 39 центов, или 0,5%, до 80,19 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 44 цента, или 0,6%, до 75,10 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели нефтяные цены немного выросли, продемонстрировав повышение впервые за пять недель. Котировки получили поддержку на ожиданиях, что Саудовская Аравия и Россия могут продлить дополнительное добровольное сокращение добычи на начало 2024 года. Кроме того, участники рынка предполагают, что ОПЕК+ может обсудить возможность введения более значительных ограничений добычи.

В середине прошлой недели цены упали после того, как ОПЕК и союзники картеля, включая Россию, перенесли заседание на 30 ноября, чтобы разрешить разногласия по поводу целевых уровней добычи африканских стран.

Между тем позже альянс приблизился к компромиссу, сообщили четыре источника в ОПЕК+ в пятницу.

По словам аналитиков ING, настроения участников рынка по-прежнему пессимистичные из-за разногласий в ОПЕК+, однако трейдеры ожидают, что Саудовская Аравия продлит дополнительное добровольное сокращение добычи на следующий год.

"Очевидно, если этого не произойдет, цены на нефть снова окажутся под давлением, учитывая, что в 1-м квартале 2024 года, вероятно, будет наблюдаться избыток предложения", — отметили аналитики ING.

По словам аналитиков Goldman Sachs, экспорт нефти стран ОПЕК в преддверии заседания сократился, и теперь он на 1,3 млн баррелей в день ниже показателей апреля, что соответствует целевым уровням добычи.

"Мы по-прежнему ожидаем продления дополнительного добровольного сокращения добычи Саудовской Аравии и России как минимум на 1-й квартал 2024 года", — отметили в Goldman Sachs. Аналитики полагают, что целевые уровни добычи альянса останутся без изменений, хотя может быть рассмотрена возможность введения более значительных ограничений.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют увеличить экспорт сорта Murban в начале 2024 года, согласно трейдерам и данным Reuters. В январе ожидается повышение квоты ОАЭ на добычу, и эти дополнительные баррели пойдут на международный рынок в связи с регламентными работами на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) внутри страны.

Международное энергетическое агентство (IEA) предполагает, что в 2024 году сформируется небольшой избыток, даже если ОПЕК+ продлит режим добровольного сокращения добычи на следующий год.

"IEA прогнозирует, что мировой спрос на нефть в следующем году увеличится лишь на 0,9 млн баррелей в день после роста на 2,4 млн баррелей в день в 2023 году. ОПЕК+ нужно будет строго соблюдать дисциплину или хотя бы объявить о такой способности, чтобы ослабить опасения участников рынка относительно сильного избытка предложения в следующем году", — отметил Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank.

Цены на нефть стабилизировались после ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как было объявлено перемирие и обмен заложниками между Израилем и группировкой ХАМАС.