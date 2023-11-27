МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в начале торгов в понедельник снизился. Как сообщает Reuters, лидерами падения стали акции тяжеловесов нефтегазового и горнодобывающего секторов, пока осторожничающие инвесторы готовятся к череде экономических данных, которые будут поступать на этой неделе.

На момент написания обзора индекс "голубых фишек" FTSE 100 просел на 0,2%, в то время как индекс средней капитализации FTSE 250, в большей мере ориентированный на внутренний рынок, прибавил 0,2%.

Субиндекс нефтегазовых фирм опустился на 1% вслед за падением цен на сырую нефть. Субиндекс компаний по добыче промышленных металлов потерял 0,6%.

Инвесторы сейчас ждут данные по ипотеке в Великобритании и данные по инфляции в еврозоне и США, которые должны выйти позднее на этой неделе.

Акции Entain подешевели на 1,8% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг бумаг владельца Ladbrokes с "покупать" до "продавать".

Акции фармацевтической компании Astrazeneca потеряли 0,6% после того, как брокер Jefferies понизил их целевую стоимость.

Бумаги Rightmove подскочили на 6,6%. Крупнейший британский портал недвижимости улучшил прогноз среднегодовой выручки в расчете на рекламодателя.