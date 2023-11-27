МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Доллар США начал последнюю неделю ноября на слабой ноте, нацелившись на самое сильное месячное падение за год, сообщило агентство Reuters. Трейдеры следят за новыми экономическими ориентирами, чтобы определить будущую траекторию процентных ставок.

В программе недели — отложенное заседание ОПЕК+, индекс цен расходов на личное потребление (PCE) США, данные по инфляции в еврозоне и Австралии, индексы PMI Китая, а также решение Резервного банка Новой Зеландии по ключевой ставке.

Индекс доллара опустился на 0,2%, до 103,22. По итогам ноября он может потерять более 3%, показав худший месячный результат за год.

"Ожидается, что процентные ставки в США достигли пика, а это указывает на то, что пришло время избавляться от доллара", — считает главный экономист Mizuho Bank Колин Эшер.

"Фондовые рынки завершили ростом четыре недели подряд, а это тоже вредит спросу на доллар как на актив-убежище", — добавляет он.

Трейдеры, возвращающиеся на рынки после праздничного затишья прошлой недели и продолжают строить догадки о пике процентных ставок в США и сроках перехода ФРС к их понижению. Ожидаемые на этой неделе данные по инфляции, вероятно, помогут в прогнозировании дальнейших шагов американского центрального банка.

"До сих пор темпы инфляции в большинстве стран Большой десятки остаются выше целевых уровней центральных банков, — говорит Джейн Фоули, старший валютный стратег-аналитик Rabobank. — Это является сильным стимулом для того, чтобы их руководители поддерживали идею о более продолжительном сохранении более высоких процентных ставок".

"Правда, инвесторы игнорируют эту политику и, похоже, все больше гадают, когда именно в следующем году начнется понижение ставок, и как быстро оно будет происходить", — добавляет она.

Как показывает рассчитываемый CME Group индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что ФРС начнет понижать процентные ставки с марта 2024 года, примерно в 23%.

Пара британский фунт/доллар США достигла максимума более чем за два месяца 1,2627, продолжив восхождение, начатое на прошлой неделе после выхода данных, неожиданно указавших на некоторое оживление активности британских компаний в ноябре после трех месяцев спада.

"Последние данные по экономической активности в Великобритании оказались позитивными, а это говорит о том, что ситуация не такая мрачная, как они ожидали", — отмечает Эшер.

Фунт нацелен завершить ноябрь ростом примерно на 3,8%, самым большим за год, после роста на 5% в ноябре прошлого года.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,2%, до 149,08, а пара евро/доллар США укрепилась на 0,1%, до 1,0941.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла до максимума за три месяца 0,66, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,1%, до 0,6091 перед решением РБНЗ в среду. Ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений, на уровне 5,5%.

Пара доллар США/китайский юань на момент написания статьи торговалась на континентальном рынке по 7,1518.

На оффшорных торгах юань снизился на 0,1%, до 7,1579 юаня за доллар США.

Перед открытием азиатских торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на отметке 7,1159 против 7,1151 в пятницу.