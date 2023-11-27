МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь понижаются на торгах в понедельник. После публикации в Китае очередной порции слабых макроэкономических данных усилились опасения в отношении спроса на металлы. С другой стороны, ослабление доллара поддерживает котировки, передает Reuters.

К 11.10 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,4%, до 8394 долларов за тонну. На прошлой неделе они достигали двухмесячного максимума на отметке 8486 долларов за тонну.

Рост прибыли китайских промышленных компаний замедлился в октябре до 2,7% в годовом сопоставлении с 11,9% в сентябре и 17,2% в августе. По словам трейдеров, новые данные спровоцировали фиксирование прибыли частью инвесторов — ранее они держали длинные позиции в расчете на повышение цен. За период с 23 октября медь подорожала на 7%.

"Фонды продавали, но нисходящий тренд доллара в этом месяце является позитивным фактором", — отмечает один из трейдеров. Ослабление доллара делает металлы менее дорогими для держателей иных валют.

Позднее на текущей неделе будут опубликованы индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора китайской экономики.

"Китай по-прежнему растет, спрос на медь остается высоким. Проблемы с поставками с рудника Cobre Panama могут оказать значительное влияние на предложение", — рассказывает аналитик SP Angel Джон Мейер о факторах, которые поддерживают цены.

Cobre Panama — крупное панамское месторождение медной руды, которое разрабатывает компания First Quantum. Оно обеспечивает около 1% всего мирового предложения медного сырья. Однако в последнее время нормальное функционирование предприятия оказалось под вопросом, так как протестующие заблокировали ключевой порт, через который на месторождение поступает уголь для выработки электроэнергии.

С технической точки зрения, сильное сопротивление для меди находится на отметке 8455 долларов за тонну — это 200-дневная скользящая средняя. Прочная поддержка располагается на отметке 8290 долларов за тонну — это 100-дневная скользящая средняя.

Цены на никель упали в понедельник до 3-летнего минимума 15 480 долларов за тонну под давлением растущего избытка этого металла на рынке, а также из-за наращивания коротких позиций — инвесторы рассчитывают заработать на понижении цен. По последним данным никель торгуется с понижением на 1,3%, до 15 925 долларов за тонну.

Цены на алюминий прибавили 0,1%, до 2219 долларов за тонну, на цинк — 0,4%, до 2564 долларов за тонну. Свинец просел на 0,7%, до 2178 долларов за тонну, а олово — на 0,6%, до 23 750 долларов.