МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою дорожают на торгах в понедельник в Чикаго после падения до 3-недельного минимума. Как сообщает Reuters, дилеры заняли выжидательную позицию, надеясь понять, сколько столь необходимых осадков выпадет в сельскохозяйственных регионах Бразилии. Ранее ведущие консалтинговые агентства понизили прогнозы бразильского урожая.

Пшеница и кукуруза также растут в цене — инвесторы воспользовались их откатом в пятницу.

Около 12.12 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою подорожали на CBOT на 0,4%, до 13,37 1/4 доллара за бушель. Ранее они падали до минимальной отметки со 2 ноября, 13,23 1/2 доллара за бушель. Соевый шрот прибавил в цене 1,4%.

Пшеница подорожала на 0,3%, до 5,79 3/4 доллара за бушель, кукуруза — на 0,1%, до 4,64 доллара.

"Что касается сои, то все внимание устремлено на погоду в Бразилии и ее возможное влияние на посевы, — отмечает Мэтт Аммерманн, риск-менеджер по сырьевым рынкам в StoneX. — На этой неделе — уже после понижения прогнозов урожая — ожидаются кое-какие осадки, однако рынки хотят увидеть, сколько их выпадет на самом деле… Кроме того, поддержку сое оказывает рост котировок шрота — в следующие несколько месяцев предполагается увеличение спроса на него в США в случае сохранения медленных темпов посевной кампании в Южной Америке".

Консалтинговые агентства Safras& Mercado и hEDGEpoint понизили прогнозы урожая сои в Бразилии на 2023-2024 сельскохозяйственный год ввиду неблагоприятной, сухой погоды.

Посевная кампания сои в Бразилии по-прежнему отстает от прошлогодних темпов.

Минсельхоз США сообщил, что экспортеры продали 129 000 тонн американской сои в Китай и еще 323 400 тонн неизвестным покупателям.

"Что же касается пшеницы и кукурузы, то инвесторы покупают, пользуясь падением котировок ранее, а также закрывают короткие позиции", — добавляет Аммерман.

"На внешних рынках российская пшеница остается наиболее дешевой, так что цены в ближайшие недели будут чувствительны к любым нарушениям поставок из Причерноморья — как из-за погоды, так и из-за продолжающегося конфликта", — констатирует аналитик.

В понедельник о проведении международных тендеров на покупку пшеницы объявили Пакистан и Бангладеш. Предполагается, что победу одержат поставщики дешевой пшеницы из Причерноморья, прежде всего — российские.