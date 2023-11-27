МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В понедельник британский фунт укреплялся третью сессию подряд и готовится завершить ноябрь самым сильным одномесячным ростом против доллара США за год. Рост британской валюты в целом был обусловлен стремлением инвесторов избавляться от доллара, поскольку многие ожидают от Федеральной резервной системы США быстрого перехода к снижению ставок в 2024 году, передает Reuters.

Между тем премьер-министр Великобритании Риши Сунак перед встречей лидеров бизнеса объявил о волне иностранных инвестиций в Великобританию, которая потенциально поддержит фунт в более долгосрочной перспективе.

В этом месяце фунт вырос почти на 4% против доллара, но его ситуация оказалась менее благоприятной в парах с евро и юанем, против которых в ноябре он упал на 0,3% и на 3,6% соответственно.

Торгово-взвешенный курс фунта нацелился на первый месячный рост с июня.

Согласно котировкам денежного рынка, инвесторы ожидают, что Банк Англии в 2024 году будет сохранять процентные ставки без изменений дольше, чем ФРС и ЕЦБ. В последнее время эти ожидания оказывали поддержку британской валюте.

Менее двух недель назад трейдеры учитывали в котировках понижение ключевой ставки Банка Англии на 70 базисных пунктов в следующем году. После публикации ряда данных, включая данные по деловой активности и инфляции в Великобритании, эта оценка понизилась до 60 базисных пунктов.

"Такая ситуация должна обеспечить более сильную поддержку для фунта в краткосрочной перспективе, пока разница в доходности по краткосрочным облигациям благоприятна для Великобритании. Однако мы по-прежнему скептически настроены по поводу перспектив продолжения недавней корректировки вверх процентных ставок в Великобритании", — считает Ли Хардман, аналитик MUFG.

Фунт на момент написания статьи демонстрировал подъем на 0,15% против доллара США, до 1,2624 доллара. Против евро британская валюта торговалась без изменений, по 0,8677 за евро.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли в интервью, опубликованном в понедельник, сказал, что возвращение инфляции к целевому уровню, установленному центробанком на отметке 2,0%, будет "сложной работой", так как недавнее замедление темпов роста потребительских цен было обусловлено откатом цен на энергоносители после скачка в прошлом году.

"Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, похоже, экспериментирует с формулировкой опережающей индикации, согласно которой денежно-кредитная политика будет оставаться ограничительной в течение длительного периода времени или, как заявлялось в последний раз, в течение некоторого времени", — сказал аналитик ING Крис Тернер.

Между тем Сунак, который на этой неделе встретится с представителями бизнеса из разных стран в рамках усилий по восстановлению привлекательности Великобритании для прямых иностранных инвестиций, в понедельник объявил об инвестициях в частный сектор в размере 29,5 млрд фунтов.

Годы политической нестабильности после референдума о Brexit в 2016 году, за которые сменилось пять премьер-министров, пошатнули репутацию Великобритании среди инвесторов.

По оценке консалтинговой компании EY, в Великобритании число проектов, связанных с прямыми иностранными инвестициями, в прошлом году упало на 6,4%, до 929. В результате по данному показателю Великобритания оказалась на втором месте в Европе после Франции, где число таких проектов составляет 1259. По оцениваемой привлекательности для иностранных инвестиций Великобритания опустилась на третье место после Германии и Франции.

В опубликованной ранее в этом месяце аналитической записке Алан Раскин, руководитель отдела валютной стратегии по странам Большой десятки в Deutsche Bank, изложил масштаб сокращения прямых иностранных инвестиций в Великобританию.

Чистый поток инвестиций в 4-м квартале составил —3,5% ВВП, что не является самым большим оттоком среди крупнейших экономик мира (в Швеции этот показатель составил —3,8%), однако для Великобритании это наихудший результат за последние 10 лет, когда чистый приток инвестиции в среднем составлял 1,7% ВВП.

Великобритания за последние 20 лет превратилась из чистого получателя прямых иностранных инвестиций в чистого экспортера, отметил Раскин в записке от 13 ноября.

"В последние три года наблюдается некоторая устойчивость чистого дефицита инвестиций и более слабые показатели по инвестиционным проектам с 2017 года, усиливая опасения относительно того, что такая динамика связана с Brexit", — сообщил он.