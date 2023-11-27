МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в понедельник завершились в минусе под давлением сектора здравоохранения. Тем временем сектор недвижимости ограничил спад, получив поддержку от резкого роста акций британского портала недвижимости Rightmove, сообщило агентство Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 опустился на 0,3%. Сектор здравоохранения понизился на 0,6%.

Акции Evotec и AstraZeneca подешевели на 3,2% и 2% соответственно после того, как Jefferies снизил их целевую стоимость. Бумаги Bayer потеряли 3% после снижения их целевой стоимости брокером Berenberg.

Бумаги Rightmove возглавили прирост, добавив 4,8%. Портал недвижимости повысил годовой прогноз средней выручки на рекламодателя.

Сектор недвижимости в целом в Европе поднялся на 1,2%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня заявила, что инфляционное давление в еврозоне снижается, как и ожидалось, но рост заработных плат все еще силен, а перспективы сейчас представляются особенно неопределенными, поэтому Европейский центральный банк еще не закончил борьбу с повышенными темпами роста цен.

На этой неделе инвесторы также ждут выхода инфляционной статистики по Германии и еврозоне. Кроме того, на этой неделе выйдут данные по ВВП США и индекс расходов на личное потребление (PCE). В пятницу ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Акции BASF упали на 3,1%. Morgan Stanley снизил рейтинг акций немецкой химической группы с "наравне с рынком" до "ниже рынка".

Британский индекс FTSE 100 в понедельник также снизился. Падение акций компаний, добывающих недрагоценные металлы, оказало давление на индекс, который ориентирован на сырьевой сектор. Акции Burberry опустились после снижения их целевой стоимости.

FTSE 100 по итогам торгов понизился на 0,4%, а ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 потерял 0,1%.

Сектор добычи недрагоценных металлов опустился на 0,5% на фоне падения цен на нефть. После выхода разочаровывающих макроданных в Китае на рынке вновь появились опасения насчет спроса.

Сектор товаров личного потребления упал на 1,1%. Акции Burberry подешевели на 1,6% после того, как Deutsche Bank снизил их целевую стоимость.

Сектор добычи драгоценных металлов возглавил прирост, добавив 2,2%. Цена золота достигла максимума более чем за полгода на фоне ослабления доллара и ожиданий завершения цикла повышения процентных ставок в США.