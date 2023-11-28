МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Нефтяные цены во вторник повышаются. Котировки Brent превысили 80 долларов за баррель на ожиданиях, что альянс ОПЕК+ может продлить сокращение добычи или ввести более значительные ограничения ввиду сомнений в устойчивости мирового спроса, сообщает Reuters.

Заседание ОПЕК и союзников картеля, включая Россию, намечено на четверг. В ходе этой встречи альянс будет обсуждать целевые уровни добычи в 2024 году.

По состоянию на 09.21 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 72 цента, или 0,9%, до 80,70 доллара за баррель. Котировки WTI подскочили на 69 центов, или 0,9%, до 75,55 доллара за баррель.

"Если не произойдет неприятных неожиданностей, недавнее снижение цен, вероятно, будет считаться хорошей возможностью для покупки, в особенности, если будет принято соглашение о дальнейшем сокращении добычи", — отметил Тамаш Варга из PVM.

Цены на бензин в США снизились по итогам 60 дней подряд, поэтому Вашингтон, вероятно, не будет выступать против сокращения предложения на рынке нефти, отметили в ANZ Research.

Цены на нефть также получили поддержку на фоне ослабления доллара, которое делает этот сырьевой товар менее дорогим для держателей иных валют. Снижение доллара обычно способствует повышению склонности инвесторов к риску. Кроме того, данные, указавшие на сокращение запасов нефти на прошлой неделе, также позитивны для цен.

По оценкам четырех аналитиков, опрошенных Reuters, запасы нефти в США на отчетной неделе могли сократиться на 2 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API) по запасам выйдут во вторник, в 21.30 по Гринвичу.