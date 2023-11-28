МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Доллар США во вторник опустился до трехмесячного минимума против других основных валют. Как сообщает Reuters, трейдеры продолжают закрывать длинные позиции по американской валюте перед выходом позднее на этой неделе данных по инфляции в США и еврозоне.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи находился на 0,1% выше уровня закрытия предыдущего дня, на 103,2. В ходе азиатской сессии индекс достигал отметки 103,15, минимума с 31 августа.

По итогам ноября индекс может снизиться более чем на 3%, что станет худшим результатом за 12 месяцев.

"Рынки пытались опередить события (денежно-кредитное смягчение, улучшение условий для рискованных активов и ослабление доллара), однако, как мы могли увидеть сегодня утром, их энтузиазм начинает угасать", — отмечает Саймон Харви, главный валютный аналитик Monex Europe.

"В краткосрочной перспективе мы будем присматривать за общим настроении на рынках, — говорит он. — В этом месяце игроки в основном делают ставку на рост акций и снижение доллара".

"Есть еще психологические уровни, — добавляет Харви. — Евро бросает вызов сопротивлению 1,0960 доллара, но каждая из его атак на этот уровень за последнюю неделю была безуспешной".

Евро и британский фунт в целом стабилизировались. Пара евро/доллар США торгуется по 1,09495, а пара британский фунт/доллар США — по 1,2627. Обе пары держатся вблизи максимумов примерно за три месяца.

Давление на доллар оказывают также прогнозы рынка, согласно которым ФРС закончила цикл ужесточения политики. Разработанный CME индикатор FedWatch показывает, что инвесторы с вероятностью около 25% ожидают первого понижения ставок уже в марте, а шансы смягчения условий финансирования к маю оценивают почти в 45%.

Трейдеры ждут выхода базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который может подтвердить, что инфляция в США продолжает замедляться. Индекс PCE является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.

Кроме PCE, который станет важнейшим индикатором этой недели, инвесторы ждут выхода индексов менеджеров по снабжению (PMI) стран еврозоны в четверг, PMI Китая и решения ОПЕК+.

После переноса своего заседания на четверг ОПЕК+ может еще больше ограничить добычу нефти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

Пара доллар США/японская иена стабилизировалась на уровне 148,63, продолжая отступление от максимума, достигнутого ранее в ноябре, когда пара приблизилась к отметке 152.

Пара доллар США/швейцарский франк торговалась без изменений, по 0,8810, оставаясь вблизи минимума с начала сентября.

Пара австралийский доллар/доллар США в ходе торгов ненадолго достигала максимума почти за четыре месяца 0,6632, а пара новозеландский доллар/доллар США — максимума с 10 августа 0,6114. В среду состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии. Рынки ожидают, что на фоне слабости последних данных по инфляции и занятости банк четвертый раз подряд оставит ключевую ставку на уровне 5,5%.