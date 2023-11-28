МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы стабилизировались, чему способствует убежденность инвесторов в том, что повышений ставок ФРС США больше не будет. Доллар в результате остается на минимумах за три месяца, а золото — выше 2000 долларов а унцию, передает Reuters.

На этой неделе трейдерам предстоит анализировать данные по состоянию экономики США в 3-м квартале, а также ключевые показатели по расходам и потребительской инфляции. Оба этих показателя могут оказать влияние на ожидания относительно сроков первого снижения ставок.

Индекс MSCI All-World практически неизменен и все еще может завершить месяц с лучшим результатом за три года: в ноябре он пока набрал 8,5%. Доллар в текущем месяце просел к корзине валют на 3,2%, а сегодня растет на 0,1%, оставаясь у минимума за три месяца.

Европейские рынки теряют 0,5% на фоне снижения акций фармацевтических и потребительских компаний. Фьючерсы на индексы США практически неподвижны.

На этой неделе в центре внимания будут ожидающиеся в четверг данные по личным потребительским расходам за октябрь в США, в которые входит базовый индекс PCE, считающийся излюбленным показателем инфляции у ФРС. Также инвесторы будут следить за выходом данных по инфляции в еврозоне, чтобы понять перспективы цен и денежно-кредитной политики.

Потребительская инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI) составляет 3,2% против сентябрьских 3,7%. Базовый индекс PCE, составивший в сентябре 3,7%, вряд ли будет идти вразрез с этой тенденцией. При этом, как отмечает экономист Lombard Odier Сами Шаар, инвесторов может озадачить показатель расходов в докладе PCE.

"Это важно, ведь фактически рынок полностью привязался к сценарию 'мягкой посадки', при котором должно продолжаться сокращение инфляции, а ФРС должна иметь возможность в следующем году с марта снизить ставки четырежды. Это очень успокаивающий вариант", — сказал он.

"Чтобы этот сценарий стал реальностью, все должно идти хорошо и в рамках планов ФРС. Поэтому данные по расходам дадут нам некоторую новую информацию", — пояснил экономист.

Устойчивость положения американских потребителей, отчасти обусловленная хорошей ситуацией на рынке труда, помогало США в последний год опережать большинство других развитых экономик.

Согласно рынкам фьючерсов, ставки в США, как ожидается, останутся в нынешнем диапазоне 5,25%-5,50% при небольшой вероятности снижения в марте и как минимум трех последующих снижений, в результате которых к концу 2024 года ставки будут у отметки 4,25%-4,5%.

Участники рынка золота будут внимательно следить за данными по инфляции в США. Золото торгуется у шестимесячного максимума, выше 2000 долларов, на фоне снижения доллара и доходности казначейских облигаций.

Представители ряда центробанков потвердели намерение поддерживать высокие ставки достаточно высокими для снижения инфляции до целевых уровней.

На этой неделе выйдут данные по инфляции в еврозоне, и на европейских рынках продолжатся дебаты по этому вопросу.

В понедельник президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что борьба центрального банка за сдерживание роста цен еще не закончена. Она отметила сохраняющийся высокий рост заработных плат и неопределенность перспектив даже на фоне ослабления инфляционного давления в еврозоне.

В пятницу выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Трейдеры будут внимательно изучать его заявления, чтобы попытаться определить, как могут измениться процентные ставки.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США, которая в ноябре снизилась на максимальную величину за месяц с марта, сегодня почти не изменилась и составила 4,392%. Цены облигаций удержали набранные позиции после вчерашней публикации данных о том, что продажи новых домов в октябре упали сильнее, чем ожидалось, поскольку повышение ставок по ипотеке снизило доступность жилья.

Доходность более коротких облигаций немного выросла после того, как в понедельник были проведены аукционы по размещению двух- и пятилетних облигаций на сумму более 100 млрд долларов.

Что касается валют, то японская иена, которая часто реагирует на колебания доходности в США, сегодня укрепилась. Доллар опустился на 0,1% до отметки 148,58 иены. Индекс Nikkei оказался под небольшим давлением, хотя и находится вблизи максимальных уровней с 1990-х годов. С начала месяца он вырос на 8%.

Курс евро стабилизировался на уровне 1,09505 доллара.

При незначительном снижении курса доллара цены на нефть выросли: нефть марки Brent подорожала на 0,7% до 80,57 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть выросли на 0,9% до 75,49 доллара.

Волатильность на рынке нефти на этой неделе усилилась из-за встречи группы крупнейших экспортеров, ОПЕК+, на которой будут обсуждаться целевые показатели добычи.

"Саудовская Аравия и ОПЕК+ в последние годы взяли привычку удивлять рынки по итогам своих встреч. Однако, учитывая, что резкое сокращение добычи уже произошло, остается только гадать, насколько группа может удивить рынок более глубокими, чем ожидалось, сокращениями", — сказал стратег ING Уоррен Паттерсон.

Тем временем золото подорожало на 0,1% до 2015 долларов за унцию.