МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт вряд ли продолжит укрепляться после значительного роста, вызванного объявленными на прошлой неделе мерами налогово-бюджетной поддержки и усилением склонности инвесторов к риску. На это указывает валютный стратег-аналитик ING Франческо Песоле, передает агентство Reuters.

Пара евро/фунт, "возможно, достигла дна своего недавнего нисходящего тренда" после падения до минимума за три недели 0,8658 в понедельник. Инвесторы становятся осторожными перед важными данными США, ожидаемыми позднее на этой неделе. Кроме того, эффект от публикации бюджета Великобритании уже развеивается, говорит он.

Пара евро/фунт, которая на момент написания статьи торговалась по 0,8668, вероятно, будет оставаться выше технической поддержки 0,8650. Фунт также может пережить коррекцию в паре с долларом, говорит Песоле.

Пара фунт/доллар в понедельник достигла максимума за 12 недель 1,2645.