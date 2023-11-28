МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Во вторник котировки меди растут на ожиданиях того, что Пекин введет дополнительные меры стимулирования экономики. Цены на никель восстанавливаются с 3-летних минимумов, передает Reuters.

К 12.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,1%, до 8374 долларов за тонну. В понедельник котировки упали на 0,8% с 2-месячного пика, достигнутого на прошлой неделе.

Управляющий Народного банка Китая заявил во вторник о том, что центральный банк продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику для поддержания экономики. Эти новости оказали поддержку рынку.

"Набор (стимулирующих) инструментов Пекина стал более понятным по сравнению с ситуацией 12-месячной давности или около того", — говорит Карстен Менке, аналитик Julius Baer.

"Китайские власти все еще стремятся стабилизировать или частично стимулировать экономику. Однако с высокой степенью вероятности можно говорить о том, что Пекин не вернется к прежней широкомасштабной стратегии стимулирования, которая способствовала росту спроса на металлы", — добавляет он.

Между тем профсоюз работников крупного медного рудника Las Bambas в Перу объявил бессрочную забастовку, что оказало дополнительную поддержку ценам на медь.

Котировки никеля восстанавливаются после новостей о том, что Индонезия планирует поменять принцип ценообразования металла.

Котировки никеля на SHFE достигли 2-месячного максимума, а трехмесячные фьючерсы на этот металл на LME недавно прибавили 1,8%, до 16 375 долларов за тонну.

Цена на олово в Шанхае опустились на 4,5% и достигли 7-месячного минимума ввиду обильного предложения и ограниченного спроса. Стоимость олова на LME недавно увеличилась на 1,8%, до 23 190 долларов, после падения до минимума с марта в понедельник.

По словам аналитиков Hongyuan Futures, котировки никеля находятся под давлением на фоне стабильного внутреннего производства металла, а также роста импорта.

Индекс доллара стабилизируется после падения до 3-месячного минимума. На этой неделе выйдут данные по инфляции в еврозоне и США, а до этого трейдеры будут продолжать закрывать длинные позиции по американской валюте.

Алюминий на LME упал в цене на 0,4%, до 2202,50 доллара за тонну, цинк — на 0,6%, до 2524,50 доллара, свинец — на 0,6%, до 2149 долларов.