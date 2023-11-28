МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Американские рынки акций начали день с небольшим снижением, хотя в целом за ноябрь фондовые индексы США заметно выросли. Как сообщает Reuters, инвесторы сохраняют осторожность в преддверии комментариев представителей Федеральной резервной системы, которые могут дать некоторые подсказки относительно динамики процентных ставок.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на открытии торгов на 1,34 пункта до 35 332,13 пункта.

Индекс S&P 500 снизился на 4,88 пункта, или на 0,11%, до 4545,55 пункта, а индекс Nasdaq Composite просел на 16,39 пункта, или на 0,12%, до 14 224,63 пункта.