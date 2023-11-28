МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник растут ввиду сомнений в устойчивости предложения после сообщений о перебоях с поставками с крупных горнодобывающих предприятий в Панаме и Перу. Надежды на то, что Китай, являющийся крупнейшим потребителем меди в мире, продлит меры поддержки экономики, также способствуют повышению котировок, пишет Reuters.

По состоянию на 15.25 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,9%, до 8442 долларов за тонну.

Цены на медь продолжают расти после того, как Верховный суд Панамы признал ведение добычи канадской компанией First Quantum на месторождении в Панаме неконституционным.

Между тем профсоюз работников крупного медного рудника Las Bambas в Перу объявил бессрочную забастовку, что оказало дополнительную поддержку ценам на медь

"Проблемы с предложением усиливается, что вызывает сомнения относительно избытка предложения, ожидающегося в 2024 году", — отметил Ал Мунро из Marex.

Котировки никеля восстанавливаются после новостей о том, что Индонезия планирует изменить принцип ценообразования металла. Трехмесячные фьючерсы на никель на LME подскочили в цене на 3,3%, до 16 610 долларов за тонну.

Индекс доллара упал к 3-месячному минимуму против корзины других основных валют. Трейдеры продолжают закрывать длинные позиции по американской валюте в ожидании данных США и еврозоны по инфляции.

Ослабление доллара делает сырьевые товары, торгующиеся в американской валюте, менее дорогими для держателей иных валют.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME упали в цене на 0,1%, до 2209 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,3%, до 2155 долларов за тонну, а цинк прибавил 0,1%, до 2541 доллара за тонну.