МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник выросли более чем на 2% на ожиданиях продления сокращения добычи ОПЕК+ или введения более значительных ограничений, снижения производства нефти в Казахстане и ослабления доллара США, сообщает Reuters.

По состоянию на 16.03 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,88 доллара, или 2,4%, до 81,86 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,84 доллара, или 2,5%, до 76,70 доллара за баррель.

Заседание ОПЕК и союзников картеля, включая Россию, намечено на четверг. В ходе этой встречи альянс будет обсуждать целевые уровни добычи в 2024 году.

Переговоры, вероятно, будут сложными, и более вероятно продление действующего соглашения, а не введение более значительных ограничений добычи, сообщили четыре источника в ОПЕК+.

"Несмотря на разногласия, вероятность продления ограничений добычи еще на месяц остается высокой", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Компромисс может подразумевать сохранение пониженных квот для Анголы и Нигерии еще на несколько месяцев и уменьшения целевых уровней добычи для других стран, отметил Карстен Фритш из Commerzbank.

"По словам делегатов, Саудовская Аравия требует снижения целевых уровней добычи других стран ОПЕК+. Кувейт просигнализировал о желании сократить добычу, однако некоторые страны явно настроены против подобного решения", — добавил он.

ОАЭ, вероятно, будут выступать против сокращения производства нефти, учитывая, что целевой уровень добычи этой страны на 2024 год был повышен по итогам июньского заседания, подчеркнул Фритш.

Цены на нефть также получили поддержку на фоне ослабления доллара, ожиданий сокращения запасов в США и падения объемов добычи в Казахстане.

Крупнейшие нефтяные месторождения Казахстана — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак — с 29 ноября сокращают совокупную ежедневную добычу нефти на 56%, поскольку шторм нарушил транспортировку нефти по Черному морю, сообщило сегодня Министерство энергетики Казахстана.

Доллар во вторник упал к 3-месячному минимуму после того, как один из управляющих Федеральной резервной системы США, Кристофер Уоллер, заявил о возможности снижения процентных ставок в ближайшие месяцы, если инфляция продолжит замедляться.

Снижение доллара обычно поддерживает спрос на нефть, делая ее более дешевой для держателей других валют.