МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В среду цены на золото поднялись в район 7-месячного максимума на фоне ослабления доллара и падения доходности гособлигаций, сообщает Reuters. Инвесторы все больше надеются на то, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет понижать процентные ставки в первой половине 2024 года.

По состоянию на 06.32 по Гринвичу спот-цены на золото прибавили 0,2%, до 2044,69 доллара за унцию, после роста до максимума с 5 мая. Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 2045,30 доллара за унцию.

"Все больше участников рынка надеются на то, что ФРС откажется от жесткой риторики в пользу смягчения денежно-кредитной политики в первой половине следующего года, (то есть) раньше, чем предполагалось. Именно эта идея является (текущим) драйвером цен на золото", — говорит Келвин Вонг, старший аналитик OANDA.

"Важнейшее значение будет иметь индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Рынки ожидают дальнейшего замедления инфляции в США", — добавляет он.

Один из управляющих ФРС США Кристофер Уоллер во вторник заявил о возможности снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Трейдеры оценивают вероятность начала понижения ставок в мае 2024 года в более чем 70% против 50% во вторник, свидетельствует разработанный CME индикатор FedWatch.

Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки владения драгоценным металлом, который не приносит гарантированного дохода.

В 13.30 по Гринвичу выйдут данные по ВВП США в 3-м квартале, а в четверг рынок будет ждать индекса PCE, предпочитаемого ФРС индикатора инфляции.

Индекс доллара достиг более чем 3-месячного минимума против корзины других основных валют, делая золото менее дорогим для держателей иных валют. Кроме того, доллар может продемонстрировать самую негативную месячную динамику за год. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до более чем 2-месячного минимума 4,2629%.

Спот-цены на золото могут продолжить рост в диапазоне 2059-2069 долларов, предполагает технический аналитик Reuters Ван Тао. Серебро упало в цене на 0,2%, до 24,96 доллара за унцию, платина подешевела на 0,3%, до 936,78 доллара за унцию. Палладий повысился в цене на 0,2%, до 1056,62 доллара за унцию.