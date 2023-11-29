МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В среду доллар США снизился до минимума более чем за три месяца против других основных валют, а новозеландский доллар поднялся после сигнала центрального банка о возможности дальнейшего повышения процентных ставок, сообщило агентство Reuters.

На момент написания статьи пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с ростом на 0,78%, по 0,6184, ранее в среду достигнув максимума за четыре месяца 0,6207. Поддержку паре оказал Резервный банк Новой Зеландии, заявивший в среду, что может продолжить ужесточение политики, если ценовое давление не ослабнет.

Рынки не ожидали от РБНЗ такого сигнала. Вместе с тем банк оставил ставки на текущих уровнях, что советовало прогнозу инвесторов.

"На фоне повышения прогнозов пика ключевой ставки и инфляции в 2024 году ожидания ужесточения условий финансирования сохранились, и инвесторы стали закрывать короткие позиции по новозеландскому доллару", — сказал аналитик OCBC Кристофер Вон.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,11%, до 0,6642, отступив от достигнутого ранее в среду максимума за четыре месяца 0,66765.

Вышедшие в среду данные показали, что в октябре общая и базовая инфляция в Австралии замедлилась.

Индекс доллара упал до минимума более чем за три месяца 102,46 на усилении ожиданий понижения ставок ФРС в начале следующего года.

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер, известный склонностью к жесткой политике влиятельный член руководства центрального банка, во вторник сигнализировал о вероятности понижения ставок в ближайшие месяцы. Это заявление укрепило инвесторов во мнении, что процентные ставки ФРС достигли пика.

Пара доллар США/японская иена падала более чем на 0,5%, до минимума более чем за два месяца 146,675, а на момент написания статьи торговалась по 147,06.

Евро поднимался до максимума более чем за три месяца 1,1017 доллара, но потом отступил до 1,0998 доллара.

По словам старшего аналитика Capital.com Кайла Родды, Уоллер считается ястребом, а теперь он проявил склонность к несколько более мягкой политике, что может отражать общее мнение руководства ФРС, согласно которому ставки достигли пика и могут быть понижены в следующем году.

Рынки с вероятностью более 40% учитывают в котировках начало смягчения политики ФРС в марте следующего года. Во вторник они оценивали такую вероятность примерно в 22%.

Пара британский фунт/доллар США достигала трехмесячного максимума 1,2733, а на момент написания статьи торговалась по 1,27155.

Индекс доллара находился на уровне 102,63. По итогам ноября он может потерять почти 4%, и тогда этот месяц станет для него самым неудачным в этом году.

"Мы стали менее оптимистично оценивать перспективы доллара, так как прогресс в замедлении инфляции в США указывает на вероятность более раннего, а не более позднего смягчения политики ФРС, — написали клиентам аналитики Wells Fargo. — Несмотря на устойчивость американской экономики, это в краткосрочной перспективе ослабит рост доллара".