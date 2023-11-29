МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в среду снижается под давлением страхового сектора, на который давят негативные комментарии Deutsche Bank в отношении страховых гигантов Aviva и Prudential. Укрепление фунта только усугубляет давление продаж на рынке, передает Reuters.

К 08.13 по Гринвичу индекс FTSE 100 опустился на 0,4%, а ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 прибавил 0,3%.

Сектор страхования жизни опустился на 1,1%. Акции Prudential упали на 1,3% после того, как Deutsche Bank понизил их целевую стоимость. Бумаги Aviva подешевели на 2,1% после того, как брокер понизил их рейтинг.

Банковский сектор откатился на 1,1%. Акции HSBC подешевели на 1,4%.

Фунт держится вблизи трехмесячного максимума против доллара, который откатился из-за растущих надежд на то, что ФРС может начать снижать процентные ставки в следующем году.

Акции Halfords Group обвалились на 19,6% после того, как ретейлер различных запчастей и комплектующих сузил годовой прогноз прибыли и понизил его верхний предел.