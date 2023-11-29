МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ожидания того, что Федеральная резервная система уже завершила повышение процентных ставок и начнет их понижать в первой половине 2024 года, способствуют сокращению разницы между процентными ставками в США и в еврозоне, создавая условия для роста евро. На это указывает Крис Тернер, валютный стратег-аналитик ING, передает Reuters.

Когда ФРС будет готова к смягчению денежно-кредитной политики, ожидания рынков "качнутся намного сильнее" в отношении ставок в США, чем в еврозоне, что в свою очередь поддержит пару евро/доллар.

Во вторник управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что замедление экономики должно укротить инфляцию, и эти его слова повлияли на ожидания рынка.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,2%, по 1,0974, после достижения максимума за 16 недель 1,1019 до начала текущей сессии.