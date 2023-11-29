МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в среду снизился против укрепляющегося американского доллара, почти не отреагировав на данные по потребительскому кредитованию в Великобритании и слова управляющего Банка Англии Эндрю Бейли о том, что обсуждать понижение процентных ставок пока рано, сообщило агентство Reuters.

Около 11.53 по Гринвичу пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,1%, по 1,26840. Ранее в ходе сессии пара поднималась до нового трехмесячного минимума 1,27330 — уровня, вблизи которого она держалась последнюю неделю.

Бейли сказал в среду, что центральный банк сделает все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, отметив, что пока не видит достаточного прогресса в этом направлении, чтобы быть уверенным в достижении поставленной цели.

Согласно опубликованным в среду данным, в октябре британские потребители увеличивали заимствования самыми быстрыми темпами за пять лет, что подчеркивает давление, которое испытывают домохозяйства в условиях подорожания жизни.

В последние недели внимание рынка переключилось на обсуждение возможных сроков перехода Банка Англии к понижению процентных ставок, поднятых в рамках текущего цикла ужесточения до самых высоких уровней за 15 лет. Инфляция в Великобритании начинает ослабевать, а рост экономики замедляется.

Валютный стратег-аналитик ING Франческо Песоле отмечает, что рынке не слишком внимательно прислушиваются к заявлениям Бейли и других руководителей Банка Англии, ожидая, в основном, сигналов, поступающих от экономических данных.

"То, что мы слышим последнее время от представителей Банка Англии, это изменение риторики в попытки подавить ожидания понижения процентных ставок, — говорит он. — Это примерно то же, что делают центральные банки всех ведущих стран".

Песоле говорит, что внимание рынка будет направлено на ключевые данные США, в том числе индексы цен расходов на личное потребление и данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые выйдут в четверг.

"Все в основном крутится вокруг доллара и общих настроений в мире, — отмечает Песоле. — Движение пары фунт/доллар в целом определяется динамикой пары евро/доллар, а также тем фактом, что она прорвалась выше 1,10".

Очередное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике состоится 14 декабря.