МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов нефти, бензина и дистиллятов на неделе 18-24 ноября, передает Reuters. Загруженность НПЗ увеличилась, несмотря на вялый спрос на топливо, отметили в EIA.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе 18-24 ноября увеличились на 1,6 млн баррелей, до 449,7 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики в среднем ждали роста запасов на 933 000 баррелей.

Запасы нефти на Восточном побережье США достигли максимума с января 2021 года 10,2 млн баррелей.

Объем переработки нефти на отчетной неделе достиг 518 000 баррелей в день, а загруженность НПЗ увеличилась на 2,8 процентного пункта, до 89,8%.

"Мы наблюдаем увеличение загруженности НПЗ, поскольку сезон регламентных работ завершается. Загруженность НПЗ подскочила почти на 3 процентных пункта, что способствует увеличению предложения в период относительно низкого сезонного спроса", — отметил Эндрю Липоу из Lipow Oil Associates.

На прошлой неделе в США отмечали День благодарения, что также поспособствовало снижению спроса на топливо, подчеркивают аналитики.

Несмотря на увеличение запасов котировки Brent и WTI повышаются после выхода данных EIA. На момент написания статьи они держались на 81,91 и 76,70 доллара за баррель соответственно.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) на отчетной неделе выросли на 1,9 млн баррелей, сообщили в EIA.

Запасы бензина увеличились на 1,8 млн баррелей, до 218,2 млн баррелей, отметили в EIA. Аналитики ожидали роста запасов на 229 000 баррелей.

Запасы дистиллятов подскочили на 5,2 млн баррелей, до 110,8 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал, что запасы дистиллятов упали на 394 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей.

Чистый импорт нефти в США на прошлой неделе снизился на 665 000 баррелей в день, согласно опубликованным данным.