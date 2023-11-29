МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Доллар в среду восстановился от минимума более чем за три месяца, получив поддержку от данных, указавших на более сильный, чем изначально предполагалось, рост экономики США в 3-м квартале. Инвесторы консолидировали позиции после четырех дней ослабления американской валюты, сообщает Reuters.

Доллар США укрепился против большинства основных валют, кроме швейцарского франка и новозеландского доллара. Тем не менее, ноябрь он может завершить самым значительным месячным снижением за год на фоне давления со стороны ожиданий перехода Федеральной резервной системы к понижению процентных ставок в первой половине 2024 года.

Согласно вышедшим в среду данным, американский ВВП в 3-м квартале вырос на 5,2% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с 4-го квартала 2021 года. Предварительная оценка предполагала его рост на 4,9%, а опрошенные Reuters экономисты ожидали, что рост ВВП будет пересмотрен до 5,0%.

"Данные по ВВП немного помогли доллару, — говорит Эрик Нельсон, стратег-аналитик Wells Fargo. — Инвестиции оказались немного выше, а это циклический компонент".

"Если мы видим укрепление на циклической стороне экономики, то это может быть немного проблематично в контексте ожиданий понижения процентных ставок", — отмечает он.

Однако, как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, после выхода данных по ВВП рынок фьючерсов повысил оценки вероятности начала понижения ставок ФРС в марте до почти 50%. Вечером во вторник такая вероятность оценивалась в около 35%.

Комментарии управляющего ФРС Кристофера Уоллера, допустившего понижение процентных ставок в ближайшие месяцы, во вторник спровоцировали падение доходности казначейских облигаций США и американского доллара.

На момент написания статьи индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, находился на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, на 102,87, нацелившись на самый большой однодневный рост за неделю. В ходе азиатской сессии индекс доллара опускался до минимума с начала августа 102,46.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,2%, до 1,0968, оказавшись под давлением после выхода данных по инфляции. В ноябре годовой рост потребительских цен в Германии замедлился до 2,3% с 3,0% в октябре. В Испании также зафиксировано резкое ослабление инфляции.

"Мы, несомненно, наблюдаем некоторую консолидацию евро около отметки 1,10 доллара, — говорит Нэльсон. — Присутствует некоторая неуверенность, не позволяющая евро пробиться значительно выше этого уровня, так что рынок делает небольшую передышку после рывка доллара".

Данные по инфляции в еврозоне выйдут в четверг, перед публикацией индекса цен расходов на личное потребление (PCE) США, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.

Пара новозеландский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,1%, по 0,6143. Резервный банк Новой Зеландии в среду оставил процентные ставки без изменений, но предупредил о том, что дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики может оказаться необходимым. Ранее в ходе торгов пара поднималась более чем на 1%, до четырехмесячного максимума 0,6208.

Пара доллар США/японская иена, чутко реагирующая на изменение доходности американских гособлигаций, на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 147,33. Ранее пара опускалась до минимума более чем за два месяца 146,68.

Юань завершил континентальную сессию на отметке 7,1246 за доллар, самой высокой с 16 июня. На момент написания статьи пара доллар США/китайский юань торговалась по 7,13.