МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь на LME в четверг могут продемонстрировать рост по итогам месяца впервые с июля. Как сообщает Reuters, котировки получают поддержку на фоне ослабления доллара США и надежд на повышение спроса в 4-м квартале.

Около 06.40 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 0,7%, до 8477,50 доллара за тонну. За истекший период ноября медь подорожала на 4,6%.

Наиболее активно торгующиеся январские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже выросли в цене на 0,2%, до 68 280 юаней (9586,25 доллара) за тонну. За истекший период этого месяца котировки выросли на 1,5%.

Доллар в четверг держится около 3-месячного минимума и может продемонстрировать самое сильное месячное снижение за год. Ослабление доллара делает торгующиеся в американской валюте металлы менее дорогими для держателей иных валют.

Опубликованные в четверг разочаровывающие данные по производственному сектору Китая сигнализируют о необходимости введения дополнительных мер стимулирования экономики. Согласно вышедшим данным, производственная активность в Китае в ноябре сократилась второй месяц подряд.

"Разочаровывающие данные по экономической активности (Китая) ограничивают потенциал роста цен на металлы, используемые в промышленности. Между тем спрос со стороны сектора новой энергетики оказывает котировкам поддержку", — отмечают аналитики ANZ.

Во вторник президент Панамы заявил, что медный рудник Cobre Panama, принадлежащий First Quantum, будет закрыт. Эта новость последовала спустя несколько часов после того, как Верховный суд страны признал ведение добычи компанией First Quantum на панамском месторождении неконституционным.

"Это разрушило надежды компании на достижение нового соглашения и продолжение работы предприятия", — подчеркнули в ANZ.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME выросли в цене на 0,2%, до 2217,50 доллара за тонну, цинк торговался у флэтовой линии, по 2501 доллару за тонну, никель упал в цене на 1,4%, до 16 890 долларов за тонну, свинец — на 0,2%, до 2143,50 доллара за тонну, а котировки олова оставались без изменений, на 23 500 долларах за тонну.

Котировки никеля на LME и Шанхайской фьючерсной бирже могут завершить с понижением четвертый месяц подряд на фоне увеличения предложения в Индонезии.