МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Доллар США снизился в пятницу, а евро немного восстановился после резкого падения накануне. Трейдеры анализируют данные, указавшие на замедление инфляции, и ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщает Reuters.

Вышедшие в четверг данные, свидетельствующие замедлении роста цен в США и еврозоне, укрепили предположения о том, что ФРС и Европейский центральный банк завершили повышение процентных ставок, производившееся для обуздания инфляции, а также подтолкнули трейдеров к смещению на более ранние сроки прогнозов перехода обоих банков к понижению процентных ставок.

В Goldman Sachs сейчас ожидают, что ЕЦБ осуществит первое понижение ключевой процентной ставки во 2-м квартале 2024 года, тогда как ранее речь шла о 3-м квартале.

Позднее в пятницу трейдеры будут внимательно следить за выступлением Пауэлла в поиске любых намеков на дальнейшую траекторию процентных ставок в США.

Аналитики отмечают, что динамика валютных пар на торгах в пятницу более сдержанная, чем накануне, когда завершение календарного месяца способствовало их более резким движениям.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи находился на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего дня, на 103,35. По итогам ноября он показал самое сильное падение за год.

Неоднозначные экономические данные Европы не смогли придать задать четкого направления для евро. Результаты опроса указали на некоторое замедление спада активности в производственном секторе еврозоны в ноябре, однако соответствующие индексы все еще находятся на негативной территории. Великобритания также сообщила о спаде производственной активности, но здесь показатель улучшается третий месяц подряд.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,1%, по 1,08995, а пара британский фунт/доллар США — с повышением на 0,2%, по 1,26530.

Пара доллар США/японская иена в ходе сессии опускалась на 0,4%, а на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 148,140. Иена нацелена завершить третью неделю подряд ростом, все более отдаляясь от достигнутого в середине ноября 33-летнего минимума 151,92 иены за доллар.

Растущие ожидания отказа Банка Японии от сверхмягкой денежно-кредитной политики в следующем году в совокупности с падением доходности гособлигаций США оказывали поддержку японской валюте последние несколько недель.

Биткоин продолжал укрепляться. В ходе торгов он поднимался в цене на 3%, до нового 18-месячного максимума 38 839 долларов.