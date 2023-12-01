МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу в основном остаются без изменений после падения на 2% в четверг. Участники рынка, судя по всему, не уверены, что новые ограничения добычи ОПЕК+ смогут поспособствовать росту цен после недавнего обвала, передает Reuters.

По состоянию на 10.58 по Гринвичу февральские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 22 цента, или 0,27%, до 81,08 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 31 цент, или 0,41%, до 76,27 доллара за баррель.

Участники рынка скептически восприняли новости о дополнительном сокращении добычи ОПЕК+ и усомнились в том, что страны альянса будут придерживаться новых квот, учитывая добровольных характер ограничений. Кроме того, инвесторы ожидали более значительного сокращения добычи ОПЕК+.

"Этих ограничений, вероятно, будет достаточно, чтобы остановить широкомасштабный обвал цен. Между тем в ближайшие недели и месяцы на рынке, вероятно, будет наблюдаться все более значительная неопределенность, и она сойдет на нет только в том случае, если данные, предоставленные участниками альянса, окажутся надежными", — отметил Джон Эванс, аналитик PVM.

"Рынок учитывал в ценах очередное значительное сокращение добычи, но решение (ОПЕК+) не совпало с ожиданиями", — отметил Крейг Эрлам, аналитик OANDA.

Инвесторы также следят за макроэкономическими трудностями, оказывающими давление на спрос.

"Долгосрочному балансу на рынке может поспособствовать лишь улучшение мировых экономических данных в начале нового года. Такие данные могут появиться лишь в случае ‘мягкой посадки' или снижения процентных ставок", — отметил Грег Ньюмен из Onyx Capital Group.

Производственная активность в мире в ноябре оставалась слабой ввиду низкого спроса, согласно данным опросов. Активность в еврозоне продолжила снижаться, а китайская экономика посылает неоднозначные сигналы.