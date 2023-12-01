МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу на торгах в пятницу в Чикаго дешевеют в рамках технического отката, передает Reuters. В предыдущие дни котировки поднимались в условиях повышенного экспортного спроса. Соя понижается в цене — на следующей неделе в сельскохозяйственных регионах Бразилии ожидаются дожди.

Кукуруза тоже дешевеет после роста в четверг на фоне данных по экспортным продажам в США, оказавшихся лучше ожиданий.

К 13.13 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся на CBOT мартовские фьючерсы на пшеницу подешевели на 1%, до 5,92 доллара за бушель. В четверг они достигли 2-недельного максимума 5,99 доллара, но столкнулись с сопротивлением на психологически важном уровне 6 долларов, поясняют трейдеры.

Минсельхоз США сообщил, что экспортные продажи пшеницы урожая 2023-2024 года на неделе 17-23 ноября достигли 6-недельного максимума, 22 800 тонн. Указано также, что Китай закупил 197 300 тонн — это также наивысшее значение за шесть недель.

Вслед за падением ранее фьючерсов на пшеницу до минимумов в Чикаго и в условиях повредившего перевозкам шторма на Черном море экспортные перспективы для американских компаний улучшились. Это поддержало котировки на заканчивающейся неделе, в то время как ранее хедж-фонды и другие инвестменеджеры нарастили крупную короткую позицию по пшенице.

Так или иначе, обильные поставки дешевой российской пшеницы, увеличение перевозок по новому зерновому коридору из Украины, а также поступление на рынок пшеницы из стран Южного полушария продолжают препятствовать росту цен.

"Уменьшение экспорта (из Черного моря), предположительно, будет временным и с нормализацией погоды показатели экспорта также вернутся к норме… В этих условиях в ближайшие недели есть риск определенного отката цен", — отмечают аналитики Commerzbank.

Урожай пшеницы в Аргентине в 2023-2024 сельскохозяйственном году может превысить ожидания, сообщила в четверг Зерновая биржа Буэнос-Айреса (Bolsa de Cereales, BdeC). Поздние заморозки, возможно, навредили посевам не так сильно, как предполагалось ранее.

Январские фьючерсы на сою на CBOT подешевели в пятницу на 0,9%, до 13,31 1/4 доллара за бушель, мартовские фьючерсы на кукурузу — на 0,6%, до 4,8 доллара за бушель.

Консалтинговое агентство Patria Agronegocios прогнозирует, что урожай сои в Бразилии в 2023-2024 году составит 150,67 млн тонн против 154,1 млн тонн в прошлом сезоне — это связано с засухой в ключевых штатах-производителях. По информации Reuters, это первый прогноз, предполагающий уменьшение урожая сои в Бразилии в годовом сопоставлении в текущем сезоне. Так или иначе, на большей части территории страны на следующей неделе ожидаются дожди и менее жаркая погода, что может помочь посевам.

Экспортный спрос также поддержал рынки сои и кукурузы на текущей неделе. Экспортные продажи американской кукурузы 17-23 ноября превзошли ожидания, а в четверг Минсельхоз США сообщил о продаже 134 000 тонн сои в Китай.