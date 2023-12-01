МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы США S&P 500 и Nasdaq Composite перед выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла снижались, но позднее перешли к осторожному росту, сообщило агентство Reuters.

S&P 500 и Nasdaq завершили ноябрь с наибольшим месячным приростом с июля 2022 года, а Dow Jones вчера на закрытии торгов достиг максимума с января 2022 года.

Благодаря данным, указавшим на замедление расходов потребителей в США, мягким комментариям некоторых представителей ФРС и хорошему сезону отчетности индексы акций провели блестящий ноябрь.

Недавние экономические данные, включая вышедший вчера индекс личных потребительских расходов, указали на снижение инфляции в крупнейшей экономике мира, и рынок сделал упор на прогнозы относительно того, что центробанк прекратит цикл повышений ставок.

В котировках полностью учтена пауза на предстоящем декабрьском заседании, а также трейдеры, согласно FedWatch от CME Group, предполагают почти 48%-ную вероятность снижения ставок в марте 2024 года как минимум на 25 базисных пунктов и примерно 78%-ную вероятность их снижения в мае.

В течение дня также должны выступить другие представители ФРС, помимо Пауэлла, включая управляющих Лизу Кук и Майкла Барра и главу ФРС-Чикаго Остана Гулсби.

Индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи вырос на 103,27 пункта, или на 0,28%, до 36050,90 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 8,33 пункта, или на 0,18%, до 4676,31 пункта, а индекс Nasdaq Composite подрос на 4,87 пункта, или на 0,03%, до 14229,90 пункта.

Акции Tesla отстали от других бумаг с крупной капитализацией, теряя 1,3%. Автопроизводитель установил цену на Cybertruck выше изначальной оценки.

Акции Pfizer упали на 4,25%. Фармацевтическая компания отказалась от плана перевода перорального препарата для снижения веса дануглипрон, применяемого дважды в день, на более поздние стадии испытаний.

Акции самолетостроительной компании Boeing и фармацевтической компании Johnson & Johnson набрали примерно по 1%, что поддержало индекс Dow Jones Industrial Average.

АДР Alibaba просели на 2,44%. Morgan Stanley снизил рейтинг акций гиганта электронной торговли, сославшись на замедлившееся улучшение выручки от работы с клиентами.

Акции Marvell Technology упали в цене на 4,82% после того, как прогноз выручки этого производителя микросхем на 4-й квартал не оправдал ожиданий Уолл-стрит.

Акции Ulta Beauty повысились на 10,81%. Ретейлер косметики повысил нижнюю планку прогноза чистых годовых продаж и назначил Полу Ойибо новым финдиректором.

Бумаги Paramount Global поднялись на 7% после сообщения о том, что медиакомпания и Apple обсудили возможность совместного предложения своих потоковых сервисов со скидкой.