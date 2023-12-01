МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в пятницу на NYMEX упали примерно на 1% на фоне рекордных объемов добычи и прогнозов мягкой погоды. Спрос на отопление, вероятно, будет менее низким, чем обычно, как минимум до середины декабря, что позволит электроэнергетическим компаниям использовать меньше газа из хранилищ в ближайшие недели, передает Reuters.

Аналитики прогнозируют, что по состоянию на 1 декабря общий объем запасов природного газа превышает среднее значение для этого времени года примерно на 7,2%.

По состоянию на 14.50 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились в цене на 3,8 цента, или 1,4%, до 2,764 доллара за млн БТЕ.

За истекший период этой недели котировки снизились примерно на 3% после падения на 4% по итогам предыдущей недели. Ближайшие фьючерсы на природный газ могут снизиться по итогам четвертой недели подряд впервые с февраля 2023 года.

Добыча держится на рекордных максимумах, а запасы обильны, поэтому некоторые трейдеры уже не надеются на сильный рост цен этой зимой. Многие участники рынка полагают, что котировки достигли максимума этого зимнего сезона в ноябре.

Премия, с которой торгуются фьючерсы с поставкой в 2025 и 2029 годах по сравнению с контрактами с поставкой в 2024 году, выросла до рекордных максимумов.

Аналитики ожидают повышения цен на газ в 2025 году и далее в условиях увеличения спроса — несколько новых СПГ-терминалов начнут работать в США, Канаде и Мексике.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре достигла рекордных 108,4 млрд кубических футов в день со 104,8 млрд кубических футов в день в октябре.

По предварительным данным, за прошедшие четыре дня добыча газа могла упасть на 3,6 млрд кубических футов, до 30-дневного минимума 106,5 млрд кубических футов с рекордной отметки 110,1 млрд кубических футов, достигнутой в понедельник.

Метеорологи прогнозируют, что как минимум до 16 декабря погода будет теплее обычного.

В LSEG ожидают, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, упадет до 120,8 млрд кубических футов в день на следующей неделе со 130,0 млрд кубических футов в день на этой неделе. Эти прогнозы, впрочем, выше тех, которые аналитики сделали во вторник.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в ноябре в среднем составили 5,6 млрд кубических футов в день против 6,3 млрд кубических футов в день в октябре и рекордных 7,0 млрд кубических футов в августе, согласно данным LSEG.

Аналитики ожидают, что экспорт природного газа в Мексику увеличится в ближайшие месяцы — начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в ноябре выросли в среднем до 14,3 млрд кубических футов в день с 13,7 млрд кубических футов в день в октябре. Предыдущее максимальное значение было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались в пятницу примерно по 14 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 16 долларов за млн БТЕ.