МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу упал после роста два предыдущих дня, оказавшись под давлением после выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Пауэлл сказал, что центральный банк будет действовать с осторожностью при принятии дальнейших решений по процентной ставке. Это предполагает, что ФРС, вероятно, завершила текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики, сообщает Reuters.

Пауэлл также сказал, что денежно-кредитная политика с ключевой процентной ставкой, находящейся "глубоко на ограничительной территории", очевидно замедляет экономику, как и ожидалось. При этом он отметил, что ФРС готова продолжить ужесточение политики, если это будет целесообразно.

"Рынки восприняли сегодняшние комментарии как движение в сторону более мягкой денежно-кредитной политики", — говорит Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.

"Несколько недель назад Пауэлл говорил, что политика просто ограничительная, а сегодня выразил уверенность в том, что она 'глубоко на ограничительной территории', — отмечает он. — Думаю, что рынки обоснованно уцепились за такое смещение акцента".

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи находился на 0,2% ниже уровня закрытия четверга, на 103,24. По итогам ноября он показал самое сильное месячное падение за год.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, после выступления Пауэлла рынки оценивали вероятность понижения ставки ФРС до марта следующего года в 62%, тогда как вечером в четверг такая вероятность оценивалась в 43%. Вероятность понижения ставки на майском заседании теперь оценивается почти в 90% против 76% в четверг.

Вышедшие незадолго до выступления Пауэлла индикаторы состояния производственного сектора США показали, что активность в нем остается слабой. Это подтверждает слова главы центрального банка о том, что повышение ставок ФРС начало замедлять экономику. Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) в ноябре составил 46,7 пункта, как и в октябре. Индекс уже 13-й месяц подряд остается ниже ключевой отметки 50, что указывает на спад активности в секторе.

Опубликованные в четверг данные, свидетельствующие замедлении роста цен в США и еврозоне, укрепили предположения о том, что ФРС и Европейский центральный банк завершили повышение процентных ставок, производившееся для обуздания инфляции, а также подтолкнули трейдеров к смещению на более ранние сроки прогнозов перехода обоих банков к понижению процентных ставок.

В Goldman Sachs сейчас ожидают, что ЕЦБ осуществит первое понижение ключевой процентной ставки во 2-м квартале 2024 года, тогда как ранее речь шла о 3-м квартале.

Аналитики отмечают, что динамика валютных пар на торгах в пятницу более сдержанная, чем накануне, когда завершение календарного месяца способствовало их более резким движениям.

Неоднозначные экономические данные Европы не смогли придать задать четкого направления для евро. Результаты опроса указали на некоторое замедление спада активности в производственном секторе еврозоны в ноябре, однако соответствующие индексы все еще находятся на негативной территории. Великобритания также сообщила о спаде производственной активности, но здесь показатель улучшается третий месяц подряд.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 1,0882, а пара британский фунт/доллар США — с повышением на 0,5%, по 1,266.

Пара доллар США/японская иена упала на 0,9%, до 146,90. Иена нацелена завершить третью неделю подряд ростом, все более отдаляясь от достигнутого в середине ноября 33-летнего минимума 151,92 иены за доллар. Растущие ожидания отказа Банка Японии от сверхмягкой денежно-кредитной политики в следующем году в совокупности с падением доходности гособлигаций США оказывали поддержку японской валюте последние несколько недель.

Биткоин продолжал укрепляться. В ходе торгов он поднимался до нового 18-месячного максимума 38 839 долларов. На момент написания статьи он торговался с повышением на 2,8%, по 38 765 долларов.