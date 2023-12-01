МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Европейские рынки акций сегодня продолжили рост, начатый в ноябре, сообщило агентство Reuters. Бумаги горнодобывающих компаний резко выросли, а доходность облигаций еврозоны просела на фоне окрепших ожиданий снижения процентных ставок.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,0% до самого высокого уровня с августа. За ноябрь он набрал 6,4%.

STOXX 600 завершил в плюсе третью неделю подряд, чему способствовал рост акций из сектора недвижимости, чувствительного к снижению процентных ставок.

Доходность облигаций еврозоны усилила снижение после того, как слабые данные по промышленному производству в США и комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла поддержали надежды на то, что снижение процентных ставок может произойти уже в 1-м квартале следующего года.

Между тем, Goldman Sachs ожидает, что Европейский центральный банк впервые снизит ставку во 2-м квартале 2024 года, тогда как ранее ждал, что снижение начнется только в 3-м квартале следующего года.

Горнодобывающие компании стали лидерами роста — их субиндекс поднялся на 4,2% благодаря росту цен на металлы. Свою роль сыграли также ослабление доллара и публикация благоприятных данных из Китая, который является основным потребителем сырья.

Акции Anglo American возглавили STOXX 600 с ростом на 7,9%, а бумаги Antofagasta подскочили на 6,2% после того, как UBS повысил рейтинг обеих компаний с "нейтрально" до "покупать".

Между тем, свежие данные показали, что широкомасштабный спад активности в производственном секторе еврозоны в прошлом месяце немного ослаб, но сектор по-прежнему остается в зоне сокращения.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 1% и достиг максимальной отметки с 19 октября.