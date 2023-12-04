МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В понедельник доллару США не удалось существенно укрепиться. Участники рынка учли осторожные заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла и ждут выходящего на этой неделе отчета по занятости в американской экономике, в котором могут быть сигналы о перспективах денежно-кредитной политики, передает Reuters.

Тем временем биткоин поднялся до 40 000 долларов.

Пауэлл сказал в пятницу, что политика ФРС, как и ожидалось, замедляет рост экономики, и ключевая ставка находится "далеко на ограничительной территории".

Он подтвердил, что центральный банк при необходимости готов ужесточить условия финансирования, но трейдеры уверены, что цикл повышения ставок закончен.

Разработанный CME индикатор FedWatch показывает, что они учитывают в котировках понижение ставок к марту с вероятностью 60%, а всего неделю назад оценивали шансы такого развития событий в 21%.

Во второй половине азиатской сессии индекс доллара немного поднялся и находился на 103,33, недалеко от уровня закрытия пятницы.

Данные США остаются "главным драйвером" рынка основных валют, и выходящий в пятницу отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства станет на этой неделе "самым важным фактором риска", сказал старший аналитик Capital.com Кайл Родда.

"Рынки перестают учитывать в ценах исключительность американской экономики закрывают растянутые длинные позиции по доллару США", — сказал он.

По словам Родды, это означает, что динамика пар с участием доллара будет зависеть от экономических данных США.

Пара доллар США/японская иена к моменту написания статьи восстановилась до 146,80 от достигнутого ранее в понедельник уровня 146,24.

Это был минимальный уровень пары с 11 сентября, который очень далек от максимума почти за 33 года 151,92, до которого она поднималась в середине ноября.

Пара австралийский доллар/доллар США достигла четырехмесячного максимума 0,6690, а потом отступила до 0,6655.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,2%, по 0,61940, ранее в понедельник поднявшись до максимума с конца июля 0,6222.

Британский фунт продолжил отступать от достигнутого на прошлой неделе трехмесячного максимума против доллара США 1,2733 и на момент написания статьи пара торговалась около 1,26745.

На валютные рынки могут повлиять запланированные на эту неделю выступления руководителей ЕЦБ, в том числе доклад его главы Кристин Лагард, который ожидается в понедельник. Также на этой неделе выйдут некоторые данные еврозоны.

"Очевидно, что Лагард с удовлетворением отметит вышедший на прошлой неделе отчет по инфляции, но я сомневаюсь, что она будет говорить о понижении ставок", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг, добавив, что рынок труда в еврозоне все еще силен.

На прошлой неделе пара евро/доллар США снизилась до 1,0829. Давление на нее оказали данные, показавшие замедление годового темпа инфляции в еврозоне в ноябре до 2,4% и повысившие вероятность более раннего, чем ожидалось, смягчения политики ЕЦБ.

В понедельник евро снизился против доллара на 0,13%, до 1,08685.

Биткоин впервые c апреля 2022 года достиг уровня 40 000 долларов США на ожиданиях одобрения регулятором в США спотового ETF на биткоин.