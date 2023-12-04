МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Цены на золото отступили от рекордного максимума, достигнутого ранее в понедельник, но остаются выше ключевой отметки 2000 долларов за унцию. Как сообщает Reuters, цены получают некоторую поддержку со стороны ожиданий снижения процентных ставок в США в начале следующего года.

По состоянию на 08.23 по Гринвичу спот-цены на золото снизилась на 0,4%, до 2062,80 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX упали в цене на 0,4%, до 2082,40 доллара за унцию.

Индекс доллара вырос на 0,3%, что стало драйвером снижения цен на золото. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей других валют.

Ранее в ходе азиатской сессии цены на золото подскочили почти на 2% и достигли рекордного максимума 2111,39 доллара за унцию на фоне ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Эти ожидания усилились после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.

"Мы полагаем, что последнее ралли цен было чрезмерным", — отметила Сони Кумари, стратег-аналитик ANZ Commodity.

"С точки зрения технических факторов, повышательный импульс по-прежнему сильный после того, как цены пробили 2050 долларов за унцию. Инвесторы открывают длинные позиции в условиях усиления геополитической напряженности и увеличения вероятности снижения процентных ставок ФРС", — добавила она.

Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, публикация которых намечена на пятницу, могут повлиять на перспективы процентных ставок.

Серебро выросло в цене на 1,3%, до 25,13 доллара за унцию, палладий подешевел на 2,6%, до 974,12 доллара за унцию, а платина упала на 1,3%, до 920,39 доллара за унцию.