МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Котировки меди в понедельник падают на фоне укрепления доллара США, а также увеличения запасов этого металла на складах, сертифицированных LME, и усиления сомнений в перспективах китайского спроса, сообщает Reuters.

По состоянию на 10.31 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 1,3%, до 8500 долларов за тонну. На прошлой неделе котировки упали к 4-месячному максимуму 8640 долларов за тонну, повысившись почти на 10% с 23 октября.

Рост доллара делает торгующиеся в американской валюте металлы более дорогими для держателей иных валют, что оказывает давление на спрос. Инвестменеджеры, пользующиеся числовыми торговыми моделями, используют корреляцию курса доллара с ценами на металлы, чтобы выставлять стоп-сигналы на покупку и продажу.

"Цены на медь и другие промышленные металлы зависят от макроэкономической ситуации в целом. Рынок корректируется", — отметил Аластер Мунро из Marex.

Запасы меди на складах, сертифицированных LME, в последние недели снизились, однако в пятницу они достигли 174 900 тонн, что почти на 225% превышает показатель середины июля.

Впрочем, 19% объема запасов приходится на отмененные варранты, в то время как тремя неделями ранее эта доля достигала лишь 5%. Таким образом, значительный объем меди покинет сертифицированные LME склады в ближайшем будущем.

Власти и Caixin представили на прошлой неделе противоречивые данные по деловой активности в производственном секторе Китая — официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) в ноябре понизился, а индекс, рассчитываемый Caixin, вырос. Это вновь усилило опасения по поводу спроса. На текущей неделе в КНР будут опубликованы данные по инфляции и торговле.

С технической точки зрения поддержка для меди располагается на отметке 8445 долларов за тонну (200-дневная скользящая средняя), а сопротивление — на отметке 8640 долларов за тонну (максимум прошлой недели).

Некоторую поддержку ценам на медь оказали проблемы First Quantum в Панаме — компании пришлось приостановить операции на руднике Cobre, который обеспечивает 1% мирового предложения.

Цены на никель ранее росли — фонды и трейдеры закрывали короткие позиции после того, как котировки достигли 15 840 долларов за тонну, минимального значения с марта 2021 года. Вместе с тем ожидания значительного избытка никеля на рынке спровоцировали новую волну продаж — трехмесячные фьючерсы на никель подешевели на 2,7%, до 16 570 долларов за тонну.

Цены на алюминий понизились в понедельник на 0,7%, до 2193 долларов за тонну, на цинк — на 1,4%, до 2474 долларов. Свинец прибавил в цене 0,5%, до 2130 долларов за тонну, олово — 0,5%, до 23 880 долларов.