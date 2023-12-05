МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник в Азии оставались почти без изменений. Как сообщает Reuters, неопределенность дальнейшего объема совокупной добычи ОПЕК+, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также слабые экономические индикаторы США оказывали разнонаправленное влияние на котировки.

По состоянию на 07.35 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 14 центов, до 78,17 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 15 центов, до 73,19 доллара за баррель.

Заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана о том, что страны ОПЕК+ в случае необходимости могут продлить добровольное сокращение совокупной добычи после окончания 1-го квартала 2024 года, обеспечили некоторую поддержку ценам на нефть, отметил Келвин Вонг из OANDA.

В понедельник цены на нефть снижались, так как участники рынка сомневаются в том, что дальнейшее сокращение добычи странами ОПЕК+ окажет существенное влияние на рынок. Кроме того, укрепление доллара США негативно отражается на ценах на сырьевые товары в целом, полагает Тина Тенг, аналитик CMCMarkets.

На фоне роста доллара нефть становится менее доступной для держателей иных валют.

Альянс ОПЕК+ в четверг пришел к соглашению о добровольном ограничении совокупной добычи примерно на 2,2 млн баррелей в день в 1-м квартале 2024 года в том числе за счет продления действующих ограничений добычи в Саудовской Аравии и России в совокупности на 1,3 млн баррелей в день.

Эскалация напряженности между Израилем и группировкой ХАМАС в свою очередь порождает опасения относительно уменьшения предложения на рынке нефти, как и нападение на три коммерческих судна в международных водах Красного моря.

Представленные накануне данные свидетельствовали о более сильном, чем ожидалось, падении промышленных заказов в США в октябре. Снижение показателя оказалось самым значительным более чем за три года, и это заставляет сомневаться в позитивных перспективах спроса в США.

По словам аналитиков, данные по заказам стали еще одним подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики начинает тормозить расходы.