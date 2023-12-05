МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник подскочили почти на 1% на фоне неопределенности относительно добровольных ограничений добычи ОПЕК+, напряженности на Ближнем Востоке и позитивных для спроса на нефть сигналов со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщило агентство Reuters.

По состоянию на 09.46 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 63 цента, или 0,8%, до 78,66 доллара за баррель. Котировки WTI повысились на 66 центов, или 0,9%, до 73,19 доллара за баррель.

Перспективы спроса улучшились после того, как член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что центробанк может отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок, учитывая "заметное" замедление инфляции.

И все же нефтяные цены могут снизиться к концу следующего года на фоне менее ограниченного мирового предложения и умеренного спроса, полагает Билл Везерберн из Capital Economics. Добыча ОПЕК+, вероятно, будет постепенно увеличиваться, начиная с апреля, что может привести к росту предложения в условиях лишь незначительного повышения спроса, полагают в Capital Economics.

"По нашему мнению, в 2024 году на нефтяном рынке в основном будет наблюдаться небольшой дефицит предложения, однако в последнем квартале баланс может измениться в сторону избытка", — добавляет Везерберн.

В Capital Economics прогнозируют, что к концу 2024 года цена барреля нефти Brent составит 75 долларов, а WTI — 70 долларов. Ранее в компании ожидали, что к концу 2024 года нефть Brent будет торговаться по 85 долларов за баррель, а WTI — по 80 долларов за баррель.