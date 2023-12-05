МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Доллар США частично восстановил позиции во вторник, торгуясь около максимума за одну неделю против корзины других основных валют. Как сообщает Reuters, рынки ждут данных по занятости, которые могут повлиять на перспективы процентных ставок ФРС.

Евро попал под удар со стороны заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель, которая в интервью Reuters сказала, что на фоне "заметного" замедления инфляции центральный банк может отказаться от дальнейшего повышения ставок.

Биткоин торговался около максимума с апреля прошлого года, в районе 42 000 долларов. Он поднялся до этих уровней благодаря снижению доллара в последние недели, которое перенаправило капиталы в сторону рискованных активов.

Инвесторы с нетерпением ждут выходящего в пятницу отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США за ноябрь. До этого, позднее во вторник, выдут ежемесячные данные по числу вакансий, а в среду — отчет ADP по занятости в частном секторе.

Первые два отчета могут повлиять на ожидаемые результаты выходящих в пятницу ключевых данных и обусловит волатильность торгов.

"Внимание рынков сейчас в основном сосредоточено на том, какую политику собираются проводить центральные банки в следующем году", — сказал аналитик MUFG Ли Хардман.

По его словам, в последнее время инвесторы существенно измений оценку дальнейшей динамики ставок ФРС и ЕЦБ, что, естественно, отражается на валютных рынках.

На момент написания статьи индекс доллар находился на 0,1% выше уровня закрытия понедельника, около максимума за неделю.

По словам аналитиков, рост доллара частично был вызван разворотом после сильного падения за последние недели, в результате которого индекс доллара в ноябре упал на 3%, что стало самым сильным месячным падением за один год.

"Я думаю, что это, возможно, некоторая переоценка, так как доллар США падал слишком сильно и слишком долго", — говорит старший валютный стратег-аналитик Westpac Шон Кэллоу.

Трейдеры учитывают в котировках понижение ключевой ставки ФРС в следующем году как минимум на 125 базисных пунктов и высокую вероятность ее понижения на 50 базисных пунктов уже к июню, показывает разработанный CME индикатор FedWatch.

"ФРС будет реагировать на официальные данные, а не на ожидания в отношении этих данных, — говорит Тьери Уизман, аналитик Macquarie. — Поэтому пока данные по активности ухудшаются, и инфляция отступает, переход к более низкой доходности будет восстанавливаться"

В то же время рынок фьючерсов показывает, что ЕЦБ с вероятностью 82% может первый раз понизить ставки уже к марту. Инфляция в еврозоне замедлилась намного более существенно, чем ожидалось, что подтвердили вышедшие в четверг данные.

После этого евро потерял 1,34%, и эти данные убедили члена Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель изменить мнение о понижении ставок. Всего месяц назад она говорила, что нельзя исключать их повышения.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась со снижением на 0,1%, по 1,0821. Пара евро/фунт также отступила на 0,1%, до 85,715.

Юань оказался под давлением принятого во вторник решения Moody's понизить прогноз кредитного рейтинга Китая до негативного с учетом замедленного роста экономики и продолжающегося спада в секторе недвижимости.

На оффшорном рынке пара доллар США/юань торговалась относительно устойчиво, по 7,153, отступив от 7,16.

Пара фунт/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,2628, а пара доллар США/иена снизилась на 0,1%, до 147,05.

Пара австралийский доллар/доллар США упала на 0,7%, до 0,6576 после того, как Резервный банк Австралии, как ожидалось, во вторник оставил ключевую процентную ставку на максимуме за 12 лет 4,35%. РБА также отметил, что экономические данные, полученные с ноября, в целом соответствуют прогнозам банка.

"Австралийский доллар продемонстрировал хороший рост за последние недели и был в целом перекуплен в краткосрочной перспективе", — отмечает Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

Биткоин на момент написания статьи торговался со снижением на 1,15%, по 41 504 доллара, недалеко от достигнутого на предыдущей сессии максимума с апреля прошлого года 42 404 долларов.

В этом году он вырос примерно на 153% при поддержке ожиданий понижения ставок ФРС и надежд на одобрение американскими регуляторами запуска спотового рынка деноминированных в криптовалюте ETF, который сделает биткоин доступным для миллионов новых инвесторов.

"Уровень 40 000 стал как магнит, после того как биткоин в конце октября прорвал 30,000 in late October", — сказал соучредитель криптовалютной компании Nexo Энтони Тренчи. — Теперь, на фоне энтузиазма вокруг ETF, достижение нового круглого уровня — вопрос времени".