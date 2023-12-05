МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник приблизился к максимуму почти за три месяца против евро, так как на рынках выросли ожидания в отношении понижения ставки ЕЦБ на фоне дальнейшего расхождения его политики и политики Банка Англии, передает Reuters.

Более высокие процентные ставки привлекают спрос со стороны инвесторов и оказывают поддержку валюте.

На денежных рынках полностью учитывают в котировках понижение ключевой ставки Европейского центрального банка на 140 базисных пунктов в следующем году против повышения на 135 базисных пунктов, как ожидалось днем ранее. При этом первое повышение состоится в марте. Почти полностью исключается первое понижение ставки Банка Англии до июня 2024 года.

Пара евро/фунт торгуется почти без изменений, по 0,8580. Ранее на этой неделе фунт отступил после достижения в пятницу парой максимума с 11 сентября на 0,8560. Аналитики придерживаются неоднозначных мнений в отношении траектории политики ЕЦБ и Банка Англии.

"Что касается пары евро/фунт, то падение выглядит чрезмерным, и мы ожидаем постепенную переоценку ожиданий в отношении ставки Банка Англии, которая приведет к восстановлению пары выше 0,8600, хотя этого, возможно, не произойдет в ближайшее время", — считает Франческо Песоле, валютный стратег-аналитик ING.

Комментарии ЕЦБ, указывающие на мягкую позицию, привели к тому, что теперь инвесторы ожидают более глубокий цикл смягчения в еврозоне, чем в Великобритании.

В BofA последнее время ожидают, что Банк Англии, вероятно, оставит политику без изменений на протяжении большей части 2024 года, и рынки, наконец, видят признаки того, что сигнал о длительном периоде высоких ставок, наконец услышали на рынке.

Инфляционные ожидания в Великобритании для среднесрочной и долгосрочной перспективы, за которыми внимательно следит Банк Англии, в октябре выросли, подтвердив мнение о том, что высокие ставки будут сохраняться в течение более длительного времени.

Анджей Щепаняк, экономист Nomura, считает, что ожидания рынка в отношении понижения ставок ЕЦБ на краткосрочную перспективу слишком агрессины в ответ на инфляционные ожидания.

Он ожидает, что первое понижение ставки ЕЦБ состоится в сентябре 2024 года, а Банка Англии — в августе, так как наблюдаемая слабость в опросах по-прежнему указывает на неглубокую рецессии как в еврозоне, так и в Великобритании.

"Мы ожидаем понижение ставки на 125 базисных пунктов в обоих случаях, до 2,75% для ЕЦБ и до 4% для Банка Англии за тот же промежуток времени — к началу 2025 года. Более глубокая рецессия может отодвинуть этот срок", — говорит он.

Пара фунт/доллар упала на 0,1%, так как доллар частично восстановил свои позиции во вторник и торговался около максимума за одну неделю перед важными экономическими индикаторами, ожидаемыми позднее на этой неделе.

"Мы по-прежнему считаем, что снижение в сторону важного уровня 1,2500 и даже скользящих средних за 100 и 200 дней на 1,2470 более вероятно, чем дальнейший рост, учитывая пространство для восстановления доллара, хотя данные США связаны с рисками", — говорит Песоле из ING.