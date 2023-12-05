МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Котировки золота перешли на негативную территорию во вторник, опустившись на 100 долларов ниже рекордного максимума, достигнутого в понедельник. Доллар укрепляется, в то время как инвесторы ждут выхода экономических данных, способных повлиять на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

По состоянию на 10.11 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 2027,49 доллара за унцию. В понедельник металл подорожал до исторического максимума 2135,40 доллара, но позднее потерял более чем 100 долларов и завершил торги понижением на 2%.

Февральские фьючерсы на золото подорожали на 0,2%, до 2045,60 доллара за унцию.

"Участники рынка уже рассчитывают, что в 2024 году процентные ставки (ФРС) будут (в целом) понижены на 120 базисных пунктов. Корректировка цен в связи с пересмотренными ожиданиями может привести к волатильности в краткосрочной перспективе, особенно если экономические данные США окажутся сильными", — говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

"Вместе с тем участники рынка, не успевшие воспользоваться (недавним) ралли котировок золота, могут войти на рынок и купить металл при падении ниже 2000 долларов", — добавляет он.

Во вторник доллар продолжает укрепляться против корзины других основных валют, делая золото более дорогим для держателей иных валют.

Трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС осуществит сокращение ставок до марта следующего года, как 60% против 70% в понедельник, согласно индикатору CME FedWatch.

В пятницу будут опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Позднее во вторник Министерство труда США представит отчет по вакансиям и текучести рабочей силы (JOLTS), а в среду выйдет статистика ADP по числу рабочих мест в частном секторе США.

Более низкая стоимость заимствований уменьшает альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит гарантированного дохода.

"В последнее время на рынке золота наблюдался (необоснованно) сильный рост, поэтому текущее снижение не удивляет", — говорит Эдвард Мейр, аналитик Marex.

"Тем не менее ситуация (на рынке) может поменяться (в лучшую сторону), если доллар и процентные ставки будут понижаться", — считает он.

Серебро упало в цене на 0,3%, до 24,41 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 912,66 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 0,8%, до 968,69 доллара за унцию.