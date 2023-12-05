МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник упали до недельного минимума после того, как агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Китая до "негативного" со "стабильного". В то же время запасы меди на складах LME выросли, а доллар США укрепился, передает Reuters.

По состоянию на 11.51 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 1%, по 8360,5 доллара за тонну. Ранее в ходе сессии они достигли 8348,5 доллара за тонну, самого низкого уровня с 28 ноября.

В агентстве объяснили принятое решение усилением опасений относительно последствий роста долгового бремени муниципальных органов управления Китая, а также усугублением кризиса в секторе недвижимости второй по величине экономики мира.

"Кризис на рынке недвижимости Китая стал главным негативным фактором для спроса на медь в этом году, а длительное ослабление активности в этом секторе остается основным понижательным риском для цен на медь", — сказала Эва Манти, сырьевой стратег-аналитик ING.

"Мы полагаем, что до появления признаков устойчивого восстановления и роста экономики Китая едва ли ценам на медь удастся продемонстрировать длительное повышение", — добавила она.

Китайский фондовый рынок упал к минимумам с 2019 года после понижения кредитного рейтинга, а крупные банки в КНР стали активно покупать юань.

Повышение доллара делает торгующиеся в американской валюте цветные металлы более дорогими для держателей иных валют. Котировки цветных металлов также оказались под давлением ввиду пессимизма участников рынка относительно перспектив спроса и цен.

Увеличение запасов меди на складах, сертифицированных LME, также способствует снижению котировок. Запасы составляют 180 550 тонн, что на 230% превышает показатель июля.

Цены на никель продолжают снижаться на ожиданиях избытка предложения. Трехмесячные фьючерсы на никель на LME упали в цене на 1,7%, до 16 435 долларов за тонну. В российской компании "Норникель" повысили прогноз избытка предложения в этом году ввиду снижения потребления со стороны производителей аккумуляторов.

Котировки алюминия на LME снизились на 1%, до 2161 доллара за тонну, цинк упал в цене на 1,1%, до 2425 долларов за тонну, а олово — на 1,2%, до 23 785 долларов за тонну.

Свинец подешевел на 0,9%, до 2075 долларов за тонну и может завершить с понижением двенадцатую сессию подряд.