МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на золото понижаются во вторник после достижения исторического максимума накануне, сообщает Reuters. Доллар укрепляется, а инвесторы ждут публикации позднее на этой неделе ключевых данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Эти данные, как предполагается, позволят лучше понять перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 14.45 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,4%, до 2018,29 доллара за унцию. В понедельник металл подорожал до исторического максимума 2135,40 доллара, но позднее потерял более чем 100 долларов и завершил торги понижением на 2%. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,3%, до 2036,8 доллара за унцию.

Быки выдохлись, и им нужна пауза после ралли, констатирует Джим Уайкофф, старший аналитик в Kitco Metals.

"С фундаментальной точки зрения восстановление индекса доллара на этой неделе произвело негативное влияние на рынок… но уровень 2000 долларов за унцию, вероятно, в краткосрочной перспективе удержится", — добавляет он.

Индекс доллара прибавил 0,2% и преодолел недельный максимум.

После мягкой риторики руководителей ФРС, в том числе, председателя центробанка Джерома Пауэлла, трейдеры оценивают вероятность снижения процентных ставок в марте в 61%, а в мае — в 87%, согласно разработанному CME индикатору FedWatch.

Более низкая стоимость заимствований уменьшает альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит гарантированного дохода.

"Мы прогнозируем, что цены на золото будут устойчиво расти к 2100 долларам за унцию только во второй половине 2024 года, когда ФРС начнет снижать процентные ставки", — отметили в Commerzbank.

Согласно данным Министерства труда США, число открытых вакансий в США в октябре сократилось до 8,73 млн против 9,35 млн в сентябре, что сигнализирует о снижении спроса на рабочую силу.

Инвесторы ожидают публикации отчета ADP по числу рабочих мест в частном секторе США, намеченной на среду, а также данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут обнародованы в пятницу.

Серебро подешевело на 1,1%, до 24,22 доллара за унцию, платина — на 2,2%, до 896,17 доллара за унцию, а палладий — на 956,84 доллара за унцию.