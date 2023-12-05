МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Индекс доллара США, отражающий его стоимость против шести основных валют, во вторник оставался около максимума за 7 дней после выхода данных, которые показали, что число вакансий в США в октябре упало до самого низкого уровня с начала 2021 года, передает агентство Reuters.

Согласно опубликованным во вторник данным Министерства труда США, число открытых вакансий в октябре упало на 617 000, до 8,733 млн, оказавшись ниже прогноза.

Ослабление рынка труда и замедлении инфляции способствовали оптимизму по поводу того, что Федеральная резервная система США, вероятно, уже завершила текущий цикл повышения процентных ставок. Финансовые рынки ожидают понижения ставок уже в середине 2024 года.

"ФРС пытается убедить рынки в том, что все еще может повысить ставки, — сказал Джозеф Тревизани, старший аналитик FXStreet.com. — Я думаю, рынки полагают, что все закончилось. Тем не менее, тот факт, что ФРС хочет оставить дверь открытой (для повышения ставок), сдерживает всех".

Индекс доллара на момент написания статьи вырос на 0,12%, до 103,73, находясь около максимума за 7 дней. По словам аналитиков, рост доллара отчасти вызван коррекцией после активных продаж, наблюдавшихся в последние недели. Только в ноябре индекс доллара упал на 3%, показав самое сильное месячное падение за год.

Китайский юань демонстрировал устойчивость на фоне понижения прогноза кредитного рейтинга Китая агентством Moody's, получая поддержку со стороны продаж доллара крупными китайскими государственными банками.

Тем временем биткоин торговался вблизи самого высокого уровня с апреля 2022 года, выше 42 000 долларов. На момент написания статьи криптовалюта прибавила 0,55%, достигнув 42 214 долларов, чуть ниже достигнутого в понедельник максимума с апреля 2022 года на отметке 42 404 доллара.

Биткоин в этом году подорожал на 150% отчасти благодаря оптимизму в отношении того, что американские регуляторы вскоре одобрят создание спотового биткоин-ETF.

Трейдеры учли в котировках понижения ставок ФРС в следующем году как минимум на 125 б.п., высоко оценивая вероятность понижения на 50 б.п. уже к июню, как показывает рассчитываемый CME индикатор FedWatch.

"Внимание рынков сейчас в основном сосредоточено на том, какую политику собираются проводить центральные банки в следующем году", — сказал аналитик MUFG Ли Хардман.

По его словам, в последнее время инвесторы существенно изменили оценку дальнейшей динамики ставок ФРС и Европейского центрального банка, что, естественно, отражается на валютных рынках.

Инвесторы полагают, что ЕЦБ может осуществить первое понижение ставок к марту 2024 года. Инфляция в еврозоне снижается быстрее, чем ожидалось, как показали вышедшие в четверг данные по потребительским ценам.

Пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,18%, по 1,0817.

Пара британский фунт/доллар упала на 0,13%, до 1,262, а пара доллар/японская иена торговалась без особых изменений, по 146,91.

Австралийский доллар упал на 0,82%, до 0,65645 доллара США, отступив от достигнутого в понедельник 4-месячного максимума. Резервный банк Австралии во вторник не стал вносить изменений в процентные ставки, сохранив их на 12-летнем максимуме 4,35%.