МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в среду в Азии после падения по итогам четырех сессий подряд, сообщает Reuters. Инвесторы пытаются оценить эффективность новых ограничений добычи со стороны ОПЕК+ и в то же время обеспокоены ухудшением перспектив спроса в Китае.

К 07.09 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 17 центов, до 77,37 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI прибавили в цене 6 центов, до 72,38 доллара за баррель. И Brent, и WTI на закрытии торгов во вторник опустились до минимальных значений с 6 июля. Нефть WTI дешевела четыре сессии подряд.

"Единственная позитивная новость последних дней заключается в том, что представители Саудовской Аравии и России сообщили о возможности продления или ужесточения ограничений добычи в зависимости от ситуации на рынке, — комментирует старший аналитик DBS Bank по рынку энергоносителей Сувро Саркар. — Кроме этого… мы не видим позитивных драйверов для цен на нефть в краткосрочной перспективе".

Страны ОПЕК+ в конце прошлой недели согласовали добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в день в 1-м квартале 2024 года. Сюда входит и продление Саудовской Аравией и Россией ранее действовавшего режима добровольного дополнительного сокращения добычи на 1,3 млн баррелей в день.

Опасения в отношении возможного расширения конфликта между Израилем и группой ХАМАС также поспособствовали восстановлению котировок нефти после их падения ранее, говорят аналитики.

"Вдобавок на повестке дня вновь потенциальная эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС, так как США назвали Иран ответственным за атаку на американские корабли", — указывает Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик в Phillip Nova.

В то же время перспективы цен на нефть остаются преимущественно негативными, отмечают аналитики.

"Вероятно, это лишь краткосрочное техническое восстановление, и укрепление весьма слабое", — сказал аналитик CMC Markets Леон Ли.

"В настоящее время цены на нефть находятся в медвежьем тренде…Мы уже наблюдаем рост запасов в США, и котировки, вероятно, упадут ниже 70 долларов за баррель", — добавил он.

Опасения, вызванные состоянием экономики Китая, также негативно отражаются на ценах на нефть. Слабость активности во второй по величине экономике мира может затормозить спрос на нефть.

Во вторник рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз касательно кредитных рейтингов Китая со "стабильного" до "негативного", сославшись на замедление экономического роста в среднесрочной перспективе и риски со стороны серьезной коррекции в секторе недвижимости страны.

В четверг будут представлены предварительные данные Китая по внешней торговле, в том числе данные по импорту нефти. Участники рынка предполагают, что загруженность производственных мощностей китайских НПЗ в ноябре снизилась.

Еще одним негативным фундаментальным фактором для рынка нефти стали данные Американского института нефти (API), свидетельствующие о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

По данным API, опубликованным во вторник, коммерческие запасы нефти в США выросли на неделе 25 ноября — 1 декабря на 594 000 баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,8 млн баррелей, а дистиллятов — на 1,9 млн баррелей.

Еженедельный отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов будет представлен позднее в среду.