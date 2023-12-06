МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду торгуются с небольшим повышением, поскольку инвесторы продолжают надеяться, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в начале следующего года, а также ждут новых данных о состоянии рынка труда, передает Reuters.

Накануне индексы S&P 500 и DJIA закрылись в минусе, в то время как преимущественно технологический индекс Nasdaq вырос благодаря снижению доходностей гособлигаций США. Последние отреагировали на данные об ослаблении спроса на рабочую силу, укрепившие надежды на то, что ФРС воздержится от дальнейшего повышения ставок.

К настоящему времени трейдеры уже практически полностью учли в ценах вероятность того, что на следующей неделе центральный банк сохранит процентные ставки без изменений. При этом снижения ставок они ожидают уже в 1-м квартале следующего года.

Согласно индикатору FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки как минимум на 25 базисных пунктов на заседании в марте в настоящее время оценивается рынком в 59%.

На момент написания заметки фьючерсы e-mini на DJIA торговались с повышением на 30 пунктов, или 0,08%, фьючерсы e-mini на S&P 500 прибавляли 8,75 пункта, или 0,19%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 44,5 пункта, или 0,28%.

"Поскольку прежде, чем начинать смягчать свою политику, ФРС хочет удостовериться, что инфляция действительно под контролем, рынок будет пытаться угадать следующие шаги ФРС и подготовиться к ним", — указывает Стив Клейтон из Hargreaves Lansdown.

На премаркете акции большинства сверхкрупных компаний демонстрируют рост. Бумаги Nvidia прибавили 1,2% после того, как разработчик чипов заявил, что сотрудничает с правительством США, чтобы привести свои новые чипы для китайского рынка в соответствие с новыми экспортными ограничениями.

Надежды инвесторов на скорое прекращение процесса повышения ставок позволили рынку акций восстановиться от своих октябрьских минимумов. В ноябре ключевой индекс S&P 500 вырос почти на 9%, на прошлой неделе закрывшись на максимальной отметке с начала года.

На этой неделе в центре внимания окажутся данные о занятости. В пятницу выйдет отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь, который, вероятно, сформирует ожидания насчет дальнейшей динамики процентных ставок.

В среду участники рынка смогут получить предварительное представление о состоянии рынка труда из отчета о занятости ADP, который будет опубликован в 13.15 по Гринвичу.

Акции производителя водородных топливных элементов Plug Power подешевели на премаркете на 4,2% после того, как Morgan Stanley снизил рекомендацию по этим бумагам до уровня "ниже рынка" с "наравне с рынком", сославшись на опасения по поводу ликвидности.