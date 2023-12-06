МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Британский фунт в среду достиг трехмесячного максимума против евро, сообщило агентство Reuters. Признаки слабости экономики еврозоны и предположения рынка о том, что Европейский центральный банк перейдет к понижению процентных ставок раньше, чем Банк Англии, оказывали давление на евро.

Пара евро/британский фунт ранее опускалась на 0,22%, до 0,8554, что является минимумом с начала сентября, но затем немного восстановилась и торговалась в целом без изменений от уровня закрытия вторника.

Пара британский фунт/доллар США тоже торговалась без значительных изменений, по 1,2603, оставляя в поле зрения достигнутый на прошлой неделе максимум почти за четыре месяца 1,2733.

"Руководство Банка Англии достаточно последовательно заявляет о том, что рынок труда остается слишком сильным, и говорить о понижении процентных ставок слишком рано, — отмечает Джейн Фоули, главный валютный стратег-аналитик Rabobank. — Кроме того, инфляция в Великобритании немного выше, чем в еврозоне и США".

В результате "рынки ожидают, что ЕЦБ начнет понижать ставки первым, за ним последует Федеральная резервная система, и только потом Банк Англии", полагает она.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли в среду заявил, что процентные ставки в Великобритании должны будут некоторое время оставаться на текущих уровнях, и центральный банк следит за рисками для финансовой стабильности, которые могут возникнуть в связи с этим.

Рыночные котировки почти полностью учитывают понижение ключевой ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в марте следующего года, тогда как понижение ставок Банка Англии ожидается не раньше июня.

Фоули отмечает, что наблюдаемое последнее время ослабление экономик Европы может навредить евро. Согласно данным, опубликованным в среду федеральным бюро статистики Германии, производственные заказы в октябре неожиданно упали, сократившись на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом коррекции на сезонные и календарные факторы.

"Если исходить из того, что проблема инфляции в Европе будет оставаться под контролем, то слабость евро может даже быть весьма благоприятна, содействуя усилиям Еврокомиссии по повышению конкурентоспособности региона", — говорит она.

Динамика фунта против доллара в значительной степени определяется колебаниями американской валюты. Трейдеры ждут отчета ADP по занятости в частном секторе США, который выйдет позднее в среду. В пятницу внимание рынка будет сосредоточено на важном отчете по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.