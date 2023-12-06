МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В среду цены на медь растут после 2-сессионного снижения, ралли обеспечивается опасениями относительно доступности медного концентрата. Впрочем, укрепление доллара ограничивает потенциал роста, пишет Reuters.

К 12.01 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,6%, до 8386 долларов за тонну.

Рынок продолжает анализировать сообщения о том, что на прошлой неделе крупнейшие мировые производители меди договорились с китайскими медеплавильными заводами о снижении тарифов на переработку медного концентрата и рафинирование (TC/RC) в 2024 году. Это первое снижение за три последних года.

"Полагаю, что подобные новости указывают на возможный рост стоимости меди, поскольку металлургические предприятия испытывают трудности с получением достаточного количества медного концентрата, что в свою очередь ограничивает объемы производства", — рассуждает Джон Мейер, аналитик SP Angel. Китай является мировым лидером по потреблению металлов.

Медь, широко применяющаяся в электроэнергетической и строительной отраслях, 1 декабря подорожала до 4-месячного максимума 8640 долларов, чему содействовали опасения относительно ограничения поставок из Панамы. Во вторник котировки упали до 2-недельного минимума 8313 долларов, так как рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитных рейтингов Китая со "стабильного" до "негативного".

"К счастью, рынок смотрит в будущее (с оптимизмом), поскольку большинство стран демонстрируют на удивление сильный экономический рост", — добавляет Мейер.

В 3-м квартале рост ВВП США в годовом исчислении составил 5,2%, это максимум с начала восстановления экономической активности после пандемии коронавируса в 4-м квартале 2021 года.

Индекс доллара в среду колеблется вблизи 2-недельного максимума, делая номинированные в долларах сырьевые товары более дорогими для держателей иных валют.

С технической точки зрения, цены на медь застряли между 200-дневной скользящей средней 8434 доллара и 21-дневной скользящей средней 8336 долларов.

Алюминий на LME подешевел на 0,2%, до 2156,6 доллара за тонну, никель вырос в цене на 2,2%, до 16 490 долларов, олово повысилось на 1,8%, до 24 415 долларов.

Свинец подешевел на 0,5%, до 2042 долларов после падения до минимума с 8 июня на отметке 2024 доллара, вызванного ростом суточного объема запасов на складах LME.

Цинк торговался с повышением на 1,3%, по 2452 доллара за тонну. Запасы металла продолжают сокращаться после резкого увеличения в ноябре. Согласно суточным данным LME, чистый объем металла в рамках отмененных варрантов достиг 21 225 тонн.